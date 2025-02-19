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Возвращающиеся невозвращенцы: оцениваем новые российские перспективы сбежавших из страны автопроизводителей

Какие автозаводы ждут в нашей стране своих бывших хозяев, а какие — нет

Неожиданно начавшееся сближение России и США, когда после одного телефонного разговора двух лидеров тут же состоялись переговоры между странами на уровне весьма представительных делегаций, вселило в обывателя уверенность, что скоро и конфликту на Украине конец, а значит и снятие антироссийских санкций не за горами. После чего в РФ вернутся все сбежавшие три года назад компании, включая и автостроительные. Портал «АвтоВзгляд» не разделяет подобного оптимизма, но на всякий случай решил проверить, кто из иностранных автопроизводителй готов возобновить работу на просторах нашей необъятной хоть завтра.

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Портал «АвтоВзгляд»

Изображение Возвращающиеся невозвращенцы: оцениваем новые российские перспективы сбежавших из страны автопроизводителей

Впрочем, даже мало-мальски погруженному в тему автолюбителю, не говоря уж об экспертном сообществе, понятно, что быстрее всех способен перезапустить российские конвейеры концерн Hyundai. Ведь корейцам даже перезапускать ничего не надо: их бывший автозавод под Питером, принадлежащий сейчас (или пока) отечественной компании АГР, вполне успешно выпускает привычные нам модели, только под другими именами.

На столь же низком старте и другие азиаты — мощности Mitsubishi, что в Калуге, стоят законсервированными, так что запустить их — дело не хитрое и не очень долгое. Та же история и с питерской площадкой «божественной» Toyota. Явно готовы к поставкам уже готовых машин официально так и не покинувшие нас Mazda, Suzuki и Honda.

А вот с возвращением европейцев дела обстоят не столь радужно: уж больно громко хлопнули они дверью. Хотя и не все. Renault имеет неплохие шансы вновь слиться в крепких объятиях с АВТОВАЗом, группа Peugeot-Citroën уже штампует свои машины в той же Калуге из китайских машинокомплектов, и даже Mercedes имеет опцион на выкуп своего подмосковного предприятия.

В пролете, похоже, только Volkswagen, глупо и неосторожно потерявший и Калугу, и Нижний. Другое дело, что с Европой мы будем урегулировать все наши политические и экономические проблемы куда дольше, чем с американцами. А без этого путь их автопрома в Россию закрыт. И, повторим, еще надолго.

Но есть и еще один немаловажный аспект этой проблемы: на каких условиях власти нашей страны разрешат беглецам их камбэк. Хочется верить, что только прикручиванием колес, как это было раньше, дело уже не обойдется, и «возвращенцев» заставят и всерьез локализовываться, и делится технологиями.

Что, в свою очередь, заставит уже их серьезно задуматься о цене своего присутствия в РФ. Завозить же уже готовый товар им, учитывая и нынешние коэффициенты утилизационного сбора, и ключевую ставку ЦБ, откровенно не выгодно. Но более подробно о проблеме вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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