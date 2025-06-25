Самый мощный дорожный суперкар Lamborghini представят в конце лета

Ожидается, что мощнейший суперкар в истории Lamborghini под названием Fenomeno презентуют публике в Калифорнии. Это должно произойти в августе на автомобильной неделе в Монтерее.

Как сообщает The Supercar Blog, в основу новой знаковой итальянской модели ляжет архитектура супергибрида Revuelto, однако при этом Lamborghini Fenomeno будет обладать абсолютно оригинальным экстерьером. Его уже продемонстрировали узкому кругу избранных покупателей. По слухам, дизайнеры могут вдохновляться образами Diablo или Miura.

Связку электродвигателей и мотора V12 объемом 6,5 л почти не тронут, инженеры ограничатся повышением отдачи силовой установки. Напомним, нынешний флагман может похвастать мощью более тысячи «лошадей».

Ожидается, что Lamborghini сделает Fenomeno условно-серийной моделью. С конвейера должны будут сойти всего 29 экземпляров.