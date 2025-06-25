Первый ультралюксовый лифтбэк Cadillac Celestiq передали покупателю

Пресс-служба компании Cadillac сообщила, что первый электрический лифтбэк Celestiq отправился к покупателю. Церемония передачи автомобиля прошла в закрытом режиме в техническом центре General Motors в Уоррене (штат Мичиган).

По некоторым данным, эта машина обошлась клиенту в 350 тысяч долларов США

Электрические лифтбэки Celestiq собирают вручную по индивидуальным заказам: клиент может выбрать материалы отделки и нужные ему опции. Стартовая цена модели — 300 тысяч долларов США. В базовом исполнении автомобиль комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 655 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и проезжает на одном заряде около 480 км.

Среди особенностей оснащения — электропривод дверей, 23-дюймовые диски, 55-дюймовая панель приборов, два мультимедийных дисплея на заднем ряду, система автономного вождения, крыша с регулируемой прозрачностью и аудиокомплекс с 42 динамиками.

Производство Cadillac Celestiq организовано в специально построенном цехе Artisan Center. Компания позиционирует этот лифтбэк как флагманскую модель, призванную подчеркнуть статус бренда.

Напомним, концепт электрокара представили почти три года назад, осенью 2022-го. Серийное производство стартовало с большой задержкой — изначально предполагалось, что поставки начнутся в 2023-м.