Профанация: как мы покупали «официальный» Lixiang L9 с «гарантией» и «сервисом»

Компания Li Auto официально вышла на наш рынок в мае 2025-го, гордо заявив устами своего российского дистрибутора Sinomach Auto о том, что планирует реализовать в нашей необъятной до конца года 12 000 машин. Из других обещаний — 60 официальных дилерских центров в обозримой перспективе, официальная же трехлетняя гарантия на автомобили плюс богатые склады запчастей. Но, как оказалось, громкие заявления — присутствуют, а реальных дел — до сих пор никаких. Портал «АвтоВзгляд» убедился в этом, посетив под видом тайного покупателя ряд уже открывшихся ДЦ довольно популярного у нас бренда.

Как водится, начали с главного — с попытки понять, кто же из официальных дилеров бренда действительно достоин доверия, чтобы, отдав миллионы кровных рубликов, получить автомобиль с официальными гарантиями. В списке партнеров выбрали адрес, что ближе: салон «У Сервис+» на Ярославском шоссе, 11. Приехали. И... ничего. Фирменной вывески Li Auto (в отличие от довоенной Infiniti) нет, как и самих автомобилей. Сотрудники, специализирующиеся на «Лисян», не замечены. Такое чувство, что этот «дилер» существует только в чьем-то отчете.

Чтобы не терять времени даром и дальше, отправились в автосалон, громко заявивший о себе в Сети как о первом официальном дилере Li Auto в России: в «Авилон». Ну что вам сказать? Попали в помещение, больше похожее на братскую могилу китайского автопрома. В былые времена это место было храмом Mercedes-Benz — шикарный вид, три этажа на один бренд, рой девушек-ассистенток на входе и тьма услужливых продавцов. А теперь...

Стела, некогда гордо заявлявшая о причастности компании к германскому премиуму, нынче больше похожа на «братскую могилу» со списком недешевого китайского автопрома. Тут тебе и Avatr, и Zeekr, и Lotus, и Link&Co. Ну и Lixiang. Внутри — тесно стоящие друг к другу машины, двери которых закрыты на замок, и стойкое ощущение, что пришел в дорогой секонд-хенд, где хотя бы не пахнет старой одеждой.

Фото портала АвтоВзгляд.

Сотрудников почти не видно. Те, кто есть — вальяжны, не очень разговорчивы. Посетителей — игнорируют. Но вдруг появляются китайцы. Продавцы оживляются: «у меня переводчик в телефоне есть». В глазах — азарт и мотивация. Но китайцы покрутились и ушли. А мы остались.

Пришлось чуть ли ни силой обратить внимание одного из «манагеров» на себя. Он отвечал вежливо, хотя и без энтузиазма — даже присесть не предложил. Сервис, как говорится, на уровне.

Легенду выбрали простую: сын помогает отцу купить Li 9 в пределах 8,5 млн рублей. На наших дорогах их много, но главное — чтобы с официальной гарантией, как у людей. На сайтах того же «Мейджера» или «Рольфа» машины эти есть, причем укладывающиеся в заявленную сумму, но эти крупные сети не заявлены как официальные дилеры, поэтому приехали сюда.

В «Авилоне» искомый экземпляр тоже нашелся, хотя и чуть дороже наших запросов — 8 909 900, о нем мы с продавцом и говорили. По его словам, «китайца», в принципе, можно забрать хоть сейчас: все документы имеются. Однако, удивил он «покупателей», официального статуса у ДЦ... нет.

Иначе говоря, «официально» торгующие нынче «Лисянами» автокупцы по всей стране подписали с Sinomach Auto не полноценный контракт, а непонятные сертификаты, в которых есть маленькая оговорка: они выданы на основании некоего «соглашения о сотрудничестве».

Фото портала АвтоВзгляд.

Которое юридически сильно отличается от полноценного дилерского соглашения, определяющего отношения между двумя юридическими лицами, осуществляющими деятельность по официальному представлению бренда, продаже и обслуживанию автомобилей.

Что однозначно бьет по потенциальному покупателю, ведь в случае чего дилер, продавший авто, просто разведет руками: производитель, мол, ни гарантий, ни запчастей нам никаких, если уж по гамбургскому счету, не дал. «Серые» мы, по сути. Что наш собеседник и подтвердил:

— Мы привозим автомобиль, оформленный уже на ваше имя, к вашему дому со всеми документами, включая таможенные и иные необходимые бумаги, а вы дальше полностью несете ответственность за его эксплуатацию, включая ремонт любой сложности. А про те три года гарантии (или 100 000 км пробега) плюс 160 000 км на батарею, что обещает Sinomach — все вопросы именно к этой фирме.

Мы же пока таких обязательств на себя не берем. Как и не предоставляем никакой поддержки в виде субсидированного автокредита, дисконтов и программы трейд-ин. Ну разве можем русифицировать интерфейс этих «Ли», если вы заплатите 180 000 рублей. Зато у купленного у нас авто более или менее прозрачная история...

Короче говоря, «официальный» дилер марки вроде уже и имеется, но ведет себя как продавец в дешманском павильоне на Савеловском рынке. Который при этом подчеркивает, что ни склада запчастей, ни фирменного оборудования для диагностики и ремонта, как и обученных мастеров, у него нет.

Фото портала АвтоВзгляд.

— Есть сторонние фирмы, наловчившиеся обслуживать «левые» Lixiang, вот к ним и придется ехать. То, что вам нужно для ремонта — привезут. Хотите — оригинал, хотите — «почти оригинал»: все за ваши деньги и под заказ.

Ощущение после посещения салона были неоднозначными, и мы решили позвонить в еще один дилерский центр, который есть в списках «официальных» — «Автомир Крылатское». Его сотрудник подтвердил, что сегодня по-настоящему официальных дилеров Li Auto в России нет.

Машины продолжают везти по схеме параллельного импорта со всеми вытекающими нюансами в виде отсутствия русификации и всего того, что необходимо для комфортного пользования транспортным средством, включая гарантию. Однако за немалую денежку тут готовы обслужить и привести в порядок любой Li: за несколько лет неофициальных продаж тот же «Автомир», как и ряд других компаний, наработал определенный опыт ремонта, обзавелся небольшим складом запчастей, включая «кузовщину». Но, подчеркнем, все это, опять же, исключительно «серым» порядком.

И получается, что «официальное» присутствие Li Auto в России сегодня — чистой воды профанация, а не реальность. Что, если уж по чесноку, азиаты и не скрывают! На официальном сайте бренда есть списки реселлеров и импортеров, но внизу страницы сноска, где мелким шрифтом сказано: «компания Li Auto не дает дилерство партнерам и продает электромобили только в странах, где представлена официально. Россия и страны СНГ пока не входят в число официальных представителей компании».

Фото портала АвтоВзгляд.

Выходит, что все, кто нынче называют себя дилерами марки в нашей стране — максимум партнеры по поставке. А значит и гарантии, похоже, тоже так себе. «Партнерские». Короче говоря, если вы все же решились на покупку «официального» автомобиля с шильдиком Li, не попадитесь на вывеску и громкие заявления/обещания. Спрашивайте, читайте, требуйте документальных подтверждений.

А лучше — подождите пока с обновкой. Потому что «официальный дилер» Li Auto в России сегодня — маркетинговый мираж, замешанный на русском «авось пронесет». Может быть, к концу года все и поменяется, но это, как всегда, не точно...