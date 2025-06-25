Bentley выпустила кроссовер Bentayga, окрашенный в кукольно-розовый цвет

Состоятельная американка, владевшая несколькими автомобилями Bentley, пожелала, чтобы ее новый Bentayga Extended Wheelbase (EWB) окрасили в любимый оттенок розового. И подразделение Mulliner, отвечающее за индивидуальные заказы, выполнило этот запрос, разработав специальный цвет Candy Pink.

Именно такой оттенок заказала покупательница из Соединенных Штатов

Экстерьер дополнен элементами Blackline Specification — дверные ручки, решетка радиатора и другие детали выполнены в глянцевом черном цвете. В салоне использована кожа оттенка Cherry Blossom, а также соответствующая нить для вышивки логотипов Bentley на сиденьях. По желанию клиентки в автомобиль установили холодильник для бутылок с матовой стеклянной дверцей.

В Bentley отмечают, что 70% покупателей выбирают хотя бы одну опцию Mulliner. Компания предлагает 111 вариантов окраски кузова, но нестандартные запросы, подобные этому, выполняются в индивидуальном порядке.

На сборку Bentayga EWB уходит около 132 часов, в том числе 24 часа на покраску и 18 — на отделку салона. Задние сиденья оснащены системой регулировки с 22 режимами, а аудиосистема Bang & Olufsen включает динамики с перфорацией по принципу последовательности Фибоначчи для улучшения акустики.

В какую сумму преданной поклоннице марки Bentley обошелся розовый Bentayga, в пресс-релизе не уточняется.