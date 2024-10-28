Стоянка класса «люкс»: в России могут начаться массовые драки за парковки

Ничего хорошего не сулит автовладельцам крупных российских городов новый законопроект Минстрой РФ, заявленный на днях как средство снижения нагрузки на инфраструктуру. По крайней мере, именно так считают эксперты, с которыми беседовал портал «АвтоВзгляд». И в самом деле: с 2026 года число доступных парковочных мест в мегаполисах начнет резко сокращаться.

«Снизить давление», «ввести гибкое распределение», а по сути — кардинально уменьшить количество общедоступных парковок на участках, выделенных под многоэтажную застройку, предложил Минстрой РФ. Ведомство, как сообщили на днях «Известия», внесло в Правительство РФ так называемую дорожную карту, предусматривающую, в том числе, наращивание числа платных парковок и сокращение числа бесплатных стояночных мест рядом с многоэтажным жильем эконом-класса.

Цель столь непопулярной и, по большому счету, необоснованной ничем нормы — оптимизировать (читай — минимизировать) трафик на транспортной сети российских городов. Нормирование количества машино-мест предположительно может начаться уже в 2026-м. И это при том, что уже сейчас многим специалистам понятно, что спрос на жилье в кварталах с практически гарантированным отсутствием бесплатных парковок будет очень слабым. Однако куда вероятнее другое развитие событий, указывают эксперты.

— Платные парковки — это не просто обычный бизнес, — говорит вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — Соответствующие услуги порой сулят баснословные доходы. Скажем, платное место в центре Москвы приносит казне больше денег, чем номер в люксовом отеле. И как же поведут себя собственники квартир в домах, у которых нет возможности обеспечить себе «люкс для машины», и которые при этом не получат бесплатных парковочных мест?

Они начнут ставить свои авто около других многоэтажек. Что, в свою очередь, повлечет за собой новую волну установки шлагбаумов там, где они еще не стоят, и многочисленных конфликты между жителями конкретной локации. Будут сыпаться жалобы, вбиваться столбики, появляться надписи «это мое место», участится рукоприкладство, — уверен эксперт.

Фото globallookpress.com

Что касается имеющихся сейчас в крупных городах расценок на владение гаражом или использование парко-места, то ситуация в любом отдельно взятом «миллионнике» сильно отличается от района к району. Однако очевидно, что в Москве, например, и гаражей, и парковок стало гораздо меньше, замечает г-н Шапарин.

Большое количество гаражных кооперативов в черте города власти ликвидировали за последние годы. Остались немногочисленные крупные кластеры, где можно поставить авто, но и их судьба тоже предрешена. Если же рассматривать актуальные расценки на машино-место в Москве, то сейчас средняя стоимость гаража достигла уже 3,5 млн. рублей.

— Из-за такой дороговизны в отдельных районах столицы стали входить в моду так называемые двухъярусные парковки, рассказывает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Их приобретают владельцы двух ТС и семьи, в которых, соответственно, как минимум две машины. Такое устройство выгодно, ведь оно существенно дешевле двух отдельных машино-мест. Но двухъярусная парковка — это решение для небольшой целевой группы, и оно вряд ли получит широкое распространение, — признает эксперт.

Не секрет, что, например, в Москве существуют специальные парковочные разрешения для резидентов — автовладельцев с пропиской на улицах, где введена платная парковка. Однако даже в столице число таких разрешений к середине 2024-го достигло всего 223 000 штук при более чем 4-миллионном парке легковых авто.

Что и неудивительно: цена в 3000 руб./год непосильна, как оказывается, даже для москвичей. И маловероятно, что в случае принятия без купюр инициативы Минстроя проблема нехватки парковок будет решаться за счет социальных проектов наподобие «резидентских» парковок.

Фото globallookpress.com

В результате рисуется довольно мрачная перспектива. Уже через пару-тройку лет бесплатный паркинг в крупных городах России станет «исчезающим видом» на улично-дорожной сети.

И платить за «стойло» для своего «железного коня» придется абсолютно всем автовладельцам. Такая вот социально-неориентированная политика российской власти вырисовывается...