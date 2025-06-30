Toyota RAV4 стал самым продаваемым в мире автомобилем в 2024 году

В 2024 году Toyota RAV4 официально заняла первое место среди самых популярных автомобилей в мире, сместив с пьедестала Tesla Model Y. Согласно данным продаж, разрыв между этими моделями оказался минимальным — всего 2 тысячи реализованных экземпляров.

Портал CarBuzz сообщил, что Toyota RAV4, известная в некоторых странах как Wildlander, показала рост продаж на 11% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 1,187 млн проданных единиц. В то же время спрос на Tesla Model Y сократился на 3%, и ее итоговый результат составил 1,185 млн автомобилей. Несмотря на небольшое отставание, это стало поражением электромобиля Tesla в гонке за звание мирового бестселлера.

Аналитики отмечают, что снижение спроса на Tesla Model Y связано с общим охлаждением интереса к электромобилям в некоторых регионах. В то же время гибридные технологии продолжают набирать популярность, особенно на рынках Северной Америки и в Азии.

Помимо RAV4, в топ-10 самых популярных моделей вошли еще четыре автомобиля Toyota: Corolla Cross, Corolla Sedan, Hilux и Camry. Единственным представителем электромобилей, помимо Tesla Model Y, оказалась Model 3. Также в списке лидеров — Honda CR-V, Ford F-150 и китайская BYD Qin.

Напомним, что в прошлом месяце Toyota презентовала RAV4 следующего, уже шестого по счету поколения — оно выйдет на рынок в 2026-м. Главным изменением станет полный отказ от бензиновых версий — новая генерация RAV4 будет предлагаться исключительно с гибридной силовой установкой.