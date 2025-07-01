Mazda анонсировала премьеру кроссовера CX-5 нового поколения

Компания Mazda официально подтвердила дату выхода третьего поколения популярного кроссовера CX-5. Презентация новинки состоится 10 июля, а первые изображения модели уже появились в Сети.

SUV представят уже в июле

На тизерах заметны изменения в дизайне: передняя оптика получила оригинальные светодиодные дневные огни с угловатой графикой, а задние фонари стали другой формы. Производитель также заявил, что автомобиль ожидают серьезные технические обновления.

Новая CX-5 обещает быть просторнее — увеличены салон и багажное отделение. По предварительным данным, Mazda CX-5 третьего поколения получит гибридную силовую установку.

Ожидается, что новинка сохранит баланс между спортивным характером управления и комфортом, традиционным для марки. При этом обновленный дизайн экстерьера и интерьера должен привлечь внимание новых покупателей.

Технические подробности и полные характеристики кроссовера пока не раскрываются. Детальная информация появится ближе к объявленной дате премьеры.