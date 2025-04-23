Mazda и Changan устроили в Шанхае мировой дебют кроссовера EZ-60

В первый день работы Шанхайского автосалона, открывшего двери для прессы, прошла глобальная премьера паркетника Mazda EZ-60, который может быть как электрокаром, так и гибридом. На некоторых рынках новинка будет известна как Mazda CX-6e.

Как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», кроссовер EZ-60 во многом похож на концепт-кар Arata. Новое детище Changan и Mazda создано на современной платформе EPA. Длина паркетника составляет 4850 мм при колесной базе 2902 мм.

Салон «шестидесятки» копирует внутреннее пространство лифтбэка Mazda EZ-6, который сертифицируют для России, о чем портал «АвтоВзгляд» сообщал в начале апреля. Более того, мы опубликовали фотографии машины, не имеющей отношения к «серому» импорту. Кстати, EZ-6 — это первенец вышеназванного японского-китайского альянса.

Фото: АвтоВзгляд

Но вернемся к салону EZ-60. Главные акценты внутри — пара экранов с разрешением 5K. Бортовой софт работает с помощью шустрого процессора Snapdragon 8295, что дает бонус комплексу интеллектуального вождения. Отделка может быть выполнена как минимум в белом или фиолетовом цвете.

Технические подробности пока известны только про электрическую версию. Она должна получить один мотор и две батареи на выбор емкостью 56,1 и 68,8 кВтч. Соответственно запас хода лежит в диапазоне 480 — 600 км.

Подробнее почитать у нас про сертификацию в России «официальной» Mazda EZ-6 можно здесь.