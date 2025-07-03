Продажи новых премиальных машин в России обвалились на 27%

В нашей стране за последний весенний месяц удалось реализовать 8087 новых автомобилей премиальных марок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи в целом снизились на 27%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в лидеры премиального сегмента по итогам мая удалось пробиться «поднебесному» автопроизводителю Tank, который специализируется на внедорожниках. Первенство досталось бренду после перерыва, прежде он сумел обойти всех многочисленных конкурентов только в январе. В конце последней весны «Тэнк» передала новым владельцам 1315 своих машин, что на 38% меньше по сравнению с цифрами 2024-го перед началом лета.

Вторая строчка за счет 1234-х реализованных машин принадлежит Exeed, успешно державшемуся на самой вершине на протяжении нескольких последних месяцев. Если говорить конкретнее, подразумевается период с февраля по апрель. Однако, если проводить параллель с прошлым годом, просадка составила 68%. На третьем месте расположилась BMW, выйдя в плюс на 39%. Россияне приобрели 1090 «баварцев».

В первую пятерку в премиальном сегменте удалось влиться официально пришедшей в Россию Lixiang и покинувшей ее Mercedes-Benz. Китайцы продали 972 машины, автопроизводители из Штутгарта — 621.