Год эксплуатации кроссовера Solaris HC: отзывы реальных владельцев

Спрос на автомобили отечественного бренда Solaris, которые производятся на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (ныне — «Автомобильный завод АГР»), уверенно растет с каждым месяцем. Еще бы, ведь все модели Solaris представляют собой реинкарнацию хорошо известных и любимых россиянами корейских бестселлеров. Но это — факты и статистика. А что о машинах с буквой S на капоте думают реальные владельцы? Портал «АвтоВзгляд» пообщался с теми, кто провел больше года в компании кроссовера HC — наследника Creta. Никаких домыслов и фантазий — только честные отзывы и эмоции.

Четыре собеседника портала «АвтоВзгляд» из разных регионов нашей страны поделились своими впечатлениями о Solaris HC, который они приобрели сразу после рыночного дебюта модели в феврале 2024-го. Автовладельцы объяснили, почему сделали выбор в пользу этого кроссовера, рассказали, как пережили с ним первую зиму, оценили поведение машины в городе и на трассе, выразили свои эмоции. И их откровения оказались крайне любопытными, а местами — даже неожиданными.

БЕСШУМНАЯ КОРОБКА, ТЯГОВИТЫЙ МОТОР

Сергей Федоров из Екатеринбурга приобрел Solaris HC в марте 2024-го и за это время успел проехать на нем более 20 000 км, эксплуатируя машину ежедневно. Почему выбрал именно HC? Рассказывает, что до того почти пять лет владел Hyundai Creta: «кореец» ни разу за 95 000 км не потребовал серьезного ремонта, да и вообще никаких проблем с ним не было, поэтому и пересел на отечественный аналог. Обращаться в сервис с «Солярисом» тоже пока не приходилось.

Рассказывая об особенностях HC, наш собеседник говорит, что ему нравится, как незаметно и беззвучно автоматическая коробка перещелкивает передачи. И 1,6-литровый двигатель — который «тянет замечательно» и мгновенно реагирует на нажатие педали газа. А сравнивать Сергею есть с чем: за свой значительный водительский стаж он успел опробовать самые разные автомобили, начиная от «опелей» до премиальных «мерседесов».

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Динамики, по его словам, кроссоверу и в городе, и на трассе хватает. Не только для того, чтобы уверенно держаться в потоке, но и смело выходить на обгоны. Сергей регулярно ездит на дачу, а там, судя по всему, дороги не самые твердые и ровные. Говорит, что в таких условиях машина тоже ведет себя хорошо — электроника не дает сильно буксовать и вытягивает из небольшой грязи.

— Заметил, что подвеска у Solaris HC чуть мягче, чем на прошлом моем кроссовере, но мне так даже лучше, потому что у нас тут ям всяких хватает. Клиренс тоже достаточно большой, — говорит наш герой.

Признается, что Solaris HC радует его «массой мелочей». Например, функцией автоматического включения заднего стеклоочистителя при движении на R-передаче в дождь. Или эффективной работой климат-контроля — никакого дискомфорта даже в 30-градусную жару. Доволен Сергей и тем, как машина ведет себя при резких отрицательных температурах. Даже несмотря на то что минувшая зима выдалась теплой, испытать кроссовер морозами все же удалось.

— Что касается запуска двигателя, то до -20°C, а более низкой температуры этой зимой и не было, никаких проблем. И отопителя хватает за глаза. Случались ситуации, когда лобовое стекло покрывалось толстым слоем льда — чуть ли не сантиметр. Но обогрев с ним справлялся буквально за пять минут, — рассказывает Сергей.

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А подводя итог, признается, что с чистой совестью назовет Solaris HC «хорошим автомобилем, надежным». Еще раз подчеркивает, что кроссовер «прекрасно ведет себя» во всех условиях, в которых он его эксплуатирует. Причем в этой машине, по его словам, комфортно не только водителю, но и пассажирам: «Даже троих взрослых сзади возил, никаких претензий с их стороны не было».

БЫСТРО ПРОГРЕВАЕТСЯ, НА ЗАСНЕЖЕННЫХ ДОРОГАХ ДЕРЖИТСЯ УВЕРЕННО

Альфия Имаева, также проживающая в Свердловской области, стала обладательницей Solaris HC в конце марта 2024-го. В основном использует кроссовер в городе, иногда ездит на нем в Екатеринбург, но за пределы региона на HC еще не выбиралась. Тем не менее впечатлений за неполные полтора года накопилось достаточно.

— Во-первых, мне нравится, что Solaris HC — машина высокая. Во-вторых, кроссовер быстро набирает скорость, он «мягкий» и бесшумный. Даже колес не слышно! У меня был до этого седан, мы его продали и купили HC, так что сравниваю с ним. Вот знаете... На этом автомобиле как-то все быстрее. Он быстрее прогревается, в нем зимой теплее. Намного комфортнее, чем в том седане, — говорит Альфия.

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Управляется кроссовер «очень легко» — в восторге и она, и супруг, который тоже пользуется автомобилем. К динамике никаких нареканий нет, как и к плавности хода. Морозы, слякоть, гололед — в любых условиях комфортно, делится впечатлениями наша собеседница. И снова вспоминает свой прошлый автомобиль: мол, вот его на заснеженных дорогах иногда заносило, а Solaris HC держится уверенно.

Разумеется, никаких ремонтных работ у кроссовера Альфии еще не было — успели только пройти пару регламентных ТО: нулевое и первое. Так что в целом опыт эксплуатации этой машины она описывает исключительно в положительных тонах. Разве что во время покупки авто произошел не очень приятный инцидент — дилер не положил руководство по эксплуатации. Понятно, что к характеристикам самой модели это не имеет никакого отношения, но мы обещали поделиться полными отзывами.

И ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ГОРОДЕ, И ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Нашему следующему герою, Сергею Яковлеву, достался самый первый Solaris HC, прибывший в Белгород. Он купил его в марте прошлого года, и с тех пор машина «пробежала» почти 20 тысяч километров. Эксплуатируется кроссовер очень активно: он не только возит своего владельца на работу каждый день, но и составляет ему компанию в путешествиях. Сергей и его HC даже успели побывать в Беларуси.

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До этого автомобиля у нашего собеседника был Ford EcoSport с роботизированной коробкой передач — довольно капризной и проблемной. Но он всегда хотел машину с классическим «автоматом», а потому и приобрел Solaris HC. Говорит, что в сравнении с преселективом «Форда» гидромеханика «Соляриса» менее расторопна при обгонах. И это естественно. Зато она более надежная и комфортная, что и стало важным фактором при выборе авто.

Что касается динамики, то ее Сергею вполне хватает: «я не молодой человек, которому нужен стремительный разгон». Никаких хлопот в эксплуатации машина не доставляет, зимой прогревается быстро. Единственное, наш герой жалеет, что приобрел кроссовер в комплектации, не подразумевающей обогрев лобового стекла — этой опции ему не хватает. Еще говорит, очень нравится качество звука штатной аудиосистемы. Но самое главное, что «уже год с небольшим езжу — ни поломок, ничего».

БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ — НЕ ПРОБЛЕМА

Миргазиян Фахретдинов из Башкирии проехал на своем Solaris HC, купленном весной 2024-го, больше 16 тысяч километров. Автомобиль эксплуатируется по большой части в сельской местности, где проживает наш собеседник, но пару раз он съездил на машине в Казань. Интересно, кстати, что HC — первый кроссовер Миргазияна. До того у него были исключительно «легковушки».

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Вспоминая прошлый опыт, герой рассказывает, что расход топлива у «Соляриса», конечно, повыше. Ведь мало того, что это SUV, так еще и двухлитровый, с полным приводом. Динамика более чем устраивает: «Я разгонял автомобиль до 170 и даже 180 км/ч — на таких скоростях машина ведет себя хорошо. С непривычки после седанов приходится осторожнее заходить в повороты, зато «можно смело ездить по грязи, по снегу».

— Если говорить о зимней эксплуатации в целом, то заводится кроссовер нормально, даже в 35-градусный мороз. Да, у нас в Башкирии и такие температуры бывают. Двигатель прогревается быстро. Салон теплый, — рассказывает Миргазиян.

Наш четвертый собеседник тоже заезжал после покупки машины к дилеру только на плановое техобслуживание. И снова — никаких проблем эксплуатации. «Климат работает, датчик дождя работает, все управляется нормально», — резюмирует Миргазиян.

Подводя итог, владельцы Solaris HC выделяют надежность, комфорт и отличную проходимость автомобиля. Они подтверждают хорошее поведение машины в сложных дорожных и климатических условиях, отмечая лишь незначительные нюансы. Какие из этого можно сделать выводы? Мы собрали отзывы владельцев, а выводы делайте сами.