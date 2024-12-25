Будем знакомы: все, что вы почему-то не знали про автомобили Solaris

«Из чего выбирать-то: LADA да китайцы», — именно так во многих публикациях в СМИ и социальных сетях описывают ситуацию на российском рынке новых автомобилей. И это удивительно, ведь помимо упомянутых игроков, в сегменте за последние три года появились и другие. Вот, например, Solaris — отечественный бренд, выпускающий аналоги некогда востребованных Hyundai и Kia. А все, что нужно знать об этой марке и ее продуктовой линейке — в обзоре портала «АвтоВзгляд».

Признаться, к написанию этой заметки меня подтолкнул разговор с соседом. Встретились мы как-то утром на парковке: я увидел, что он чистит свой новенький Solaris HC («двойник» Hyundai Creta) — подошел поздравить, разузнать, что к чему. А приятель — обычный водитель, не особо увлекающийся автомобилями — мне и говорит: «представляешь, я вообще случайно узнал, что есть такая марка — увидел дилерский центр, стало интересно».

И тут я подумал: это мы, автожурналисты, внимательно следим за новостной повесткой по долгу службы и почти всегда все знаем, а простые автомобилисты? Вот мой сосед — владелец небольшого бизнеса, связанного с продажей бытовой техники. Как купил в 2017-м после рождения второго ребенка новенькую «Крету», так и мотался на ней по делам да в семейные путешествия. И никогда даже не интересовался тем, что происходит в дилерских шоу-румах. Потому что своя машина очень нравилась, и необходимости в замене никакой не было.

Но семь лет, как ни крути, срок. Начал, говорит, уже поглядывать в сторону «китайцев», но все никак не решался: как и многие россияне, производителям из Поднебесной не доверяет. Да и в целом их автомобильную философию не разделяет: мой товарищ из тех, у кого в приоритете «надежно, безопасно и удобно», а не дизайнерские изыски и длиннющие списки абсолютно ненужных опций при конструктивной «одноразовости». Грустил, что новых Creta больше нет. А подержанную категорически не хотел. И тут — внезапно дилерский центр Solaris, буквально знак свыше.

Сначала «погуглил», узнал, что это — новый бренд, предлагающий, по сути, все тот же качественный и любимый продукт. А как появилось свободное время, так, захватив супругу и детей, вернулся в тот автосалон уже с конкретной целью — за кроссовером HC. Рассказал, что решилось все буквально за день: машина, устроившая семью по всем параметрам, оказалась в наличии. И вот счастливый и довольный теперь рассекает на ней...

Полагаю, учитывая вышесказанное, будет нелишним напомнить, что автомобили Solaris вышли на отечественный рынок в марте. Сейчас в линейке бренда четыре модели: помимо упомянутой HC, еще есть седаны HS и KRS (аналоги Hyundai Solaris и Kia Rio), а также хетчбэк KRX (Kia Rio X соответственно). Производят их в Санкт-Петербурге (по полному циклу со сваркой и окраской кузовов), и работа на заводе кипит — недавно, вон, выпустили 20-тысячную машину.

«И что эти автомобили собой представляют?» — возможно, спросите вы. Давайте разберемся на примере того же кроссовера HC — все-таки он «играет» в самом популярном в нашей стране сегменте авторынка. Да и, будем уж честны, лучше всего подходит для эксплуатации в условиях суровых российских морозов. Потому что и солидный клиренс 190 мм, и полный привод, и пакет «зимних» опций... Впрочем, пойдем по порядку.

1/2

Итак, оснащается Solaris HC моторами на 1,6 и 2,0 литра — теми самыми, атмосферными. Первый может сочетаться как с шестискоростной «механикой», так и с настоящим «автоматом» на шесть ступеней. Второй — исключительно с АКП. И хотя бы по этим двум пунктам, двигателю и коробке передач, кроссовер от «Соляриса» — настоящая находка. Попробуй отыщи такое предложение у китайцев, полюбивших турбины и роботы-вариаторы.

Едем дальше: типа привода тоже предлагается на выбор два — передний или полный. И стоит ли говорить, что вне зависимости от количества ведущих колес система едва ли подкинет владельцу проблем. Да и вообще — проблемы, в чем мы убедились на примере «Креты», это не про эту модель. Агрегаты реально надежные, неприхотливые, ремонтопригодные. В том числе и поэтому, вероятно, у кроссовера такая высокая остаточная стоимость. В исследованиях «Автостата» Hyundai Creta была лидером в своем классе. С ее преемником, несомненно, будет так же.

Приятно удивляет и количество доступных комплектаций: четыре версии у младшего двигателя и три — у старшего. Плюс — множество пакетов опций. Это, в свою очередь, обеспечивает довольно широкий ценовой диапазон — то есть найти вариант под свой бюджет и запросы сможет каждый. Отдельно стоит отметить, что уже в «базе» SUV располагает заводской телематической системой с автозапуском. Другой необходимый «бонус» для зимы, который я уже упоминал — полный зимний пакет с подогревами руля, всех сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

1/2

Что важно, Solaris — это «официальный» и самостоятельный автобренд, располагающий не только собственным заводом в Северной столице, но и складами запчастей, и широкой дилерской сетью, насчитывающей почти 90 автосалонов от Калининграда до Владивостока. Клиентам доступны все возможные услуги: перед покупкой можно пройти тест-драйв интересующей модели, а потом — сдать свою старую машину в трейд-ин или воспользоваться кредитными программами. Это не только облегчит процесс обновления «гаража», но и позволит сэкономить — дилеры дают скидки.

Что же касается послепродажного обслуживания, то и тут никаких «подвохов». На автомобили Solaris действует полноценная гарантия от завода-изготовителя — на протяжении 3 лет или 100 000 км пробега. Есть у бренда и круглосуточная служба помощи на дорогах. И то, и другое, учитывая надежность машин, понадобится владельцу едва ли, но тем не менее: выше уровень поддержки — крепче спишь...

Уверен, пройдет немного времени, и на наших дорогах появится еще больше разных «Солярисов». Ведь это — то, чего мы, в общем-то, так сильно ждали. Достойная альтернатива, действительно качественный продукт, проверенный российскими зимами и асфальтом. С теми же ценностями, приоритетами, подходами, безупречной репутацией. Именно он и именно для беспечной «водительской» жизни — той самой, которой всем нам так хочется.