Kia запатентовала в России еще пять автомобильных названий

Автогигант из Южной Кореи продолжает неутомимо защищать свои интеллектуальные права в нашей стране. На сей раз хорошо известная в России марка Kia «застолбила» за собой до 2034 года имена пяти моделей из серии «К», еще одну аналогичную заявку подала Hyundai.

Вместе с тем один документ оформила и родственная Hyundai

Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Стало известно, что корейская марка с обозначением из трех букв прибрала к рукам модельные индексы K2 и K3, K4, а также K8 и K9. Кстати, в России официально в свое время продавался седан, носивший последнее из перечисленных обозначений.

Отметим, что все новые патентные заявки Kia соответствуют только одному классу. С ними автопроизводитель из Страны утренней свежести получил право торговать машинами, включая электромобили и спорткары, грузовики, автобусы и запчасти к ним.

В свою очередь, «Хендэ» оформила права на наименование Verna. На некоторых рынках его носит хорошо знакомый нам Hyundai Solaris.