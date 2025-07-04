Kia запатентовала в России еще пять автомобильных названий

Соответствующая информация появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Стало известно, что корейская марка с обозначением из трех букв прибрала к рукам модельные индексы K2 и K3, K4, а также K8 и K9. Кстати, в России официально в свое время продавался седан, носивший последнее из перечисленных обозначений.
Отметим, что все новые патентные заявки Kia соответствуют только одному классу. С ними автопроизводитель из Страны утренней свежести получил право торговать машинами, включая электромобили и спорткары, грузовики, автобусы и запчасти к ним.
В свою очередь, «Хендэ» оформила права на наименование Verna. На некоторых рынках его носит хорошо знакомый нам Hyundai Solaris.