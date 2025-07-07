Продажи кабриолетов в России снизились по итогам июня на 6%

Несмотря на общее сокращение продаж легковых автомобилей в России, сегмент кабриолетов демонстрирует относительную стабильность. В первой половине 2025 года было реализовано 209 машин с открытым верхом.

Этот сегмент просел не так сильно, как авторынок в целом

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале сообщил, что этот показатель всего на 6% меньше показателя июня прошлого года.

В числе лидеров сегмента вполне ожидаемо находятся премиальные модели. Наибольшим спросом у россиян пользуется Mercedes-Benz SL — в июне в его пользу сделали выбор 37 покупателей. Немного отстает родственный CLS с результатом в 22 реализованные единицы. BMW M4 занял третье место (19 ед.), а BMW Z4 и Ford Mustang разошлись тиражами по 16 машин.

Помимо перечисленных моделей, любители открытого верха также приобретают Porsche, Audi и Chevrolet. Намного реже — Ferrari, Lamborghini и Bentley: их продажи носят единичный характер. Отдельного внимания заслуживает электрический MG Cyberster, который нашел 14 покупателей в июне.