Назван ТОП-5 пикапов в России за первую половину 2025 года

По итогам первых шести месяцев текущего года россияне поставили на учет 10 072 пикапа. Если сравнивать свежие цифры с первым полугодием 2024-го, сегмент сжался на 18%. Абсолютным лидером рынка стал китайский бренд JAC.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно исследованию эксперта, JAC сумел завоевать первые позиции и в марочном, и в модельном рейтинге. «Поднебесный» автопроизводитель вышел в плюс на четверть, что вылилось в 2424 реализованных грузовичка. На второй строчке находится просевший на 54% Great Wall, пристроивший в руки граждан нашей страны 1662 экземпляра. Несмотря на 38-процентное падение, первую тройку замкнул отечественный УАЗ, чьи автомобили разошлись тиражом 1241 штука. Следом идут наш Sollers с 12-процентным приростом и скакнувший вверх на целых 293% Foton.

Самым популярным пикапом в России за последние полгода оказался JAC T9, своих владельцев нашли 1540 «китайцев». Модель показала весьма заметную динамику, выйдя в плюс на 464%. Следующая позиция принадлежит УАЗ Пикап, из дилерских шоу-румов уехал 1241 экземпляр. Затем идет Great Wall Poer, а в спину ему дышит российский Sollers ST6, ставший популярнее на 5%. Последним в топ-5 числится Foton Tunland — спрос на него увеличился на 330%, что помогло реализовать 994 таких грузовичка.