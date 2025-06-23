Точка G: тест-драйв пикапа Foton Tunland G7

Упоминание в одном предложении таких понятий как «удовольствие от вождения» и «кузов пикап» звучит чистой воды бредом шизофреника. Но в последние годы производители полноприводных грузовичков так далеко шагнули вперед, что сейчас пикапы запросто дадут прикурить по дизайну и эргономике иным кроссоверам и «пассажирским» внедоржникам. И в этом смысле, честно говоря, Foton Tunland G7 не назвать представителем «прогрессивной молодежи», однако и в «старую гвардию» его не запишешь. Чтобы разобраться во всех плюсах и минусах одного из самых доступных пикапов, официально продаваемых в России, мы отправились на нем в путешествие по Краснодарскому краю.

Foton Tunland G7 — отнюдь не новинка рынка, в отличии от другой модели V7 того же производителя, который построен на базе взятого на тест «джи седьмого», но в более продвинутом (и существенно более дорогом) исполнении. Неоспоримым преимуществом нашего сегодняшнего героя можно назвать цену в 2,8 млн рублей, что делает его одним из самых доступных пикапов в России. Впрочем, одной лишь ценой достоинства автомобиля, как мы выяснили в ходе длительного теста, отнюдь не ограничиваются.

Я «КОНЕЙ» НАГАЙКОЮ СТЕГАЮ...

Машина вооружена 2-литровым 4-цилиндровым турбодизелем мощностью в 162 «лошадки» с максимальным крутящим моментом в 388 Нм. Это — утверждает производитель — собственная разработка Foton. Движок работает в связке с классическим 8-ступенчатым гидротрансформатором от ZF, который ставят на многие китайские авто, в том числе и на пикапы.

Однако особо хочется отметить то, как «фотоновские» спецы настроили «коробас»: передачи перебираются настолько мягко, что даже в спортивном режиме езды нет ни рывков, ни подпинываний. Разве что на внедорожном участке в горах пришлось перейти в ручной режим, да и то только для того, чтоб обеспечить равномерную тягу в сложных условиях.

На первый взгляд, для грузовичка с максимально допустимой массой под 3 тонны «кобылок» маловато. Но не забываем, что это дизельные 162 «лошади», коих, по моим личным ощущениям, машине вполне хватает. Правда, с небольшой оговоркой: до сотни G7 разгоняется очень и очень бойко, а вот дальше начинает «вянуть».

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На первый взгляд, для грузовичка с максимально допустимой массой под 3 тонны «кобылок» маловато. Но не забываем, что это дизельные 162 «лошади», коих, по моим личным ощущениям, машине вполне хватает. Правда, с небольшой оговоркой: до сотни G7 разгоняется очень и очень бойко, а вот дальше начинает «вянуть».

Вместе с тем, особых затруднений с обгонами на скоростных магистралях не возникло — прожимаешь педаль газа до kickdown, АКП скидывает пару передач вниз, и ускорения вполне хватает, чтобы динамично обойти «тихохода» и на 130 км/ч. Наверное, потому и расход топлива при езде по трассе достиг впечатляющих 10,4 литра на «сотню», что для дизельного силового агрегата откровенно много. Впрочем, при более спокойной езде аппетиты пикапа гораздо скромнее.

Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД...

Кстати, о расходе горючки. Точнее — о стрелке индикатора состояния бензобака, работа которой несколько обескуражила. При полной заправке она ползет вниз довольно линейно: проехал сотню км — и на одно деление она опустилась вниз...

Но стоит ей коснуться красной зоны, как дальнейшее «падение» идет будто на ускоренной перемотке. Традиционный ли это «глюк» многих авто из КНР, или реальное положение дел — судить пока не беремся. Но на всякий случайрекомендуем заправляться заблаговременно.

Увы, но для уточнения алгоритмов работы этого индикатора мы даже пошли на нарушение правил заправки, каемся. Так вот: если с работающим мотором залить топливо под самое горлышко, то стрелка так и продолжит болтаться на отметке в четверть бака. А чтобы на приборке появились корректные показания остатков, необходимо заглушить двигатель и через несколько секунд запустить его снова.

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СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Ничего критичного, конечно, ведь на скорость эта особенность G7 никак не влияет, но перед заправщиком в тот день пришлось извиняться, поскольку на кассе заплатил как за полный бак, а судя по показаниям датчика уровня топлива мне плеснули от силы литров десять-пятнадцать.

Хочется, на удивление, отметить, что у Foton Tunland G7 вполне вменяемая «шумка». Причем на любых практически покрытиях не слышно не только звуков работы движка и колес, но и так называемых аэродинамических гулов на больших скоростях.

Увы, но хорошая шумоизоляция компенсируется неважной конструкцией салонных дефлекторов климатической установки. Стоит посильнее включить «кондей», как тут же фронтальные дефлекторы начинают назойливо свистеть. Вариантов решения проблемы два: либо направлять потоки холодного воздуха в ноги, либо уменьшать скорость работы вентилятора.

И поселившийся в системе «соловей-разбойник» — не единственная ее проблема. Как и в любом китайском автомобиле, настроить комфортную «погоду в доме» тут крайне проблематично, ибо работает «ветродуйка» по непонятному нашенскому человеку алгоритму. Выставляешь 25 по Цельсию — зуб на зуб от холода не попадает. Подкрутил градусы до 27 — и уже потом обливаешься.

Вместе с тем, как нас заверили в российском представительстве Foton, инженеры уже работают над адаптацией климат-контроля под отечественных пользователей, после чего новую прошивку можно будет инсталлировать в том числе и в уже проданные авто. Ждем-с.

Фото: портал АвтоВзгляд

СТАРАЯ ШКОЛА

Ценителям аналоговых органов управления различными системами ТС, их присутствие в G7 однозначно придется по вкусу. Работа того же «климата», «музыки», полного привода и различных водительских ассистентов настраивается физическими кнопочками, шайбочками и тумблерочками.

Более того: впервые, пожалуй, за последние лет 15-20 мне в новом автомобиле встретился такой «атавизм» как... прикуриватель! Нет, не гнездо, куда мы вставляем зарядку для гаджетов, а именно сам прикуриватель. И, как не крути, для нашей страны это жирный плюс.

Кроме того, практически любой современный китайский автомобиль имеет в своем «вооружении» LED-оптику. Создатели G7 и тут решили не отступать от олдскульных канонов. Головной свет (что ближний, что дальний), противотуманки, повторители поворотов, задние блок-фары полностью собраны на лампах накаливания. Единственное исключение — светодиодные дневные ходовые огни.

И каково же было мое удивление, когда в темное время суток был включен ближний свет! Ни одна матричная LED-оптика не способна выдать такой приятной глазу освещенности дороги, какую дают «галогенки» Tunland G7. Теплый, мягкий и одновременно плотный световой пучок равномерно освещает асфальт, не отражается от дорожных знаков, и не утомляет даже при многочасовой езде.

А вот что конкретно напрягает при ночной езде, так это 10-дюймовый «телевизор», размещенный по центру над торпедо: он так ярко отражается в заднем стекле, что когда смотришь в салонное зеркало, то видишь лишь отражение экрана мультимедийки, а не то, что творится позади авто.

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БЮДЖЕТНАЯ РОСКОШЬ

Несмотря на то, что Foton Tunland G7 — один из самых бюджетных пикапов на нашем рынке, напичкан он всевозможными «плюшками» весьма недурственно.

Так, автомобиль в максимальной комплектации Premium предложит потенциальному владельцу бесключевой доступ и запуск движка, круиз-контроль (хотя и не адаптивный), датчики слепых зон и систему предупреждения о столкновении, парктроники, шесть подушек безопасности, руль с кнопками управления функционалом авто, электрорегулировку зеркал и водительского кресла, отделку салона экокожей, камеры в круг... Даже рулевая колонка регулируется здесь не только по углу наклона, но и по вылету, что невиданная роскошь для пикапов.

А С ГАЛЕРКИ ДОНОСЯТСЯ СТОНЫ

Получаешь ли удовольствие от езды на «джи седьмом»? Сидя за рулем — несомненно, даже несмотря на досадные дискомфортные мелочи. Например, у кресла не ярко выраженная поддержка поясницы, поэтому пришлось скомкать кофту и впихнуть ее между спиной и сидушкой. Несколько раз довольно болезненно ударялся пальцами рук о ручку, установленную на передней стойке — уж больно близко она находится к рулю: когда крутишь «баранку», ладошкой неизбежно цепляешься за нее.

Про удовольствие от пребывания на заднем ряду говорить, увы, не приходится. Места здесь маловато, спинка дивана хотя и регулируется по наклону, но через пару часов люди на галерке начинают охать-ахать и предлагать поменяться местами с тем, кто сидит в штурманском кресле...

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Но внедорожные способности Tunland G7 компенсируют все эргономические просчеты его создателей. Кажется, что нет такого препятствия, которое не смог бы преодолеть пикап от Foton. На пониженной передаче и полном приводе автомобиль буквально на холостом ходу вскарабкивается в такой подъем, взбираться в который и на своих двоих страшно.

А учитывая, что полный привод у данной модели подключается не жестко, а с помощью автоматической муфты, были опасения ее перегреть и остаться на заднем приводе в самый неподходящий момент. Но нет: ни одного «ударного» включения, ни единого намека на ее проскальзывание не было.

НЕ КАК У ВСЕХ

Блокируется ли жестко дифференциал заднего моста? А вот здесь самое интересное... Дело в том, что на G7 задний мост всегда заблокирован. Да-да, это не опечатка! Например, у того же JAC T9 задний мост самоблокируется при пробуксовке одного колеса. А у Foton он саморазблокируется при наступлении определенных условий.

В отличие от большинства блокирующих дифференциалов, которые открыты, замок Detroit Locker базовым имеет заблокированное положение и только временно разблокируется, когда к нему прилагается достаточно большое дифференцирующее усилие на осях. Как только автомобиль возвращается к прямолинейному движению, внутренние компоненты автоматически включаются, снова сцепляя колеса и восстанавливая максимальное сцепление с дорогой, что делает пикап устойчивее при движении с грузом или при езде по бездорожью.

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При этом — никакой электроники, все происходит за счет центробежных сил. Удивительная и реально уникальная система, которая включается и выключается совершенно незаметно и без малейших задержек.

Foton Tunland G7, несмотря не некоторые огрехи в эргономике, оставил в итоге весьма положительное впечатление. Производитель не поскупился на современные опции и водительские ассистенты, предложил очень тяговитый мотор, огромный багажный отсек, обеспечил безукоризненную работа муфты подключения полного привода и саморазблокируемого дифференциала.

Ну и не последнюю роль играет цена нашего героя, которая, в сравнении с ближайшими конкурентами, выглядит вполне привлекательно.