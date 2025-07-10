Geely выпустила юбилейную версию седана Emgrand

На сегодняшний день юбилейная версия хорошо известной в России четырехдвдерки Emgrand от автогиганта «Джили» доступна только на китайском рынке. Тамошним клиентам предлагают четыре варианта оснащения. В пересчете на наши деньги стоимость седана составляет от 750 до 950 тыс. рублей без учета скидок.

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», юбилейный Geely Emgrand «вооружен» силовым агрегатом объемом 1,5 л, которому «поднебесные» инженеры немного понизили мощность. В итоге двигатель выдает 120 л.с., хотя раньше было на семь «лошадей» больше. Тяга снизилась со 152 до полутора сотен «ньютонов».

В случае начальных комплектаций за переключение передач отвечает 5-скоростная механическая коробка передач. Во всех остальных вариантах исполнения «ручка» уступает место бесступенчатой трансмиссии, где предусмотрено восемь виртуальных ступеней.

Напомним, продающийся сейчас в России Geely Emgrand с учетом всевозможных выгод оценивается продавцами в вполне вменяемые в нынешней ситуации 1 759 990 рублей. В движение автомобиль приводит 122-сильный мотор, работающий в паре только с вышеупомянутой «механикой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в России может появиться белорусская копия «Эмгранда» под названием Belgee S50.