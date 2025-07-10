1338

Geely выпустила юбилейную версию седана Emgrand

Новинка получила новую форсировку мотора и вариатор

На сегодняшний день юбилейная версия хорошо известной в России четырехдвдерки Emgrand от автогиганта «Джили» доступна только на китайском рынке. Тамошним клиентам предлагают четыре варианта оснащения. В пересчете на наши деньги стоимость седана составляет от 750 до 950 тыс. рублей без учета скидок.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Geely выпустила юбилейную версию седана Emgrand

Как сообщает новостной телеграм-канал ресурса «Китайские автомобили», юбилейный Geely Emgrand «вооружен» силовым агрегатом объемом 1,5 л, которому «поднебесные» инженеры немного понизили мощность. В итоге двигатель выдает 120 л.с., хотя раньше было на семь «лошадей» больше. Тяга снизилась со 152 до полутора сотен «ньютонов».

В случае начальных комплектаций за переключение передач отвечает 5-скоростная механическая коробка передач. Во всех остальных вариантах исполнения «ручка» уступает место бесступенчатой трансмиссии, где предусмотрено восемь виртуальных ступеней.

Напомним, продающийся сейчас в России Geely Emgrand с учетом всевозможных выгод оценивается продавцами в вполне вменяемые в нынешней ситуации 1 759 990 рублей. В движение автомобиль приводит 122-сильный мотор, работающий в паре только с вышеупомянутой «механикой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в России может появиться белорусская копия «Эмгранда» под названием Belgee S50.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует