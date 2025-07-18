АВТОВАЗ опубликовал полный прайс-лист новейшей LADA Iskra

Уже в это воскресенье, 20 июля, в день 59-летия АО «АВТОВАЗ», тольяттинцы откроют продажи седанов и универсалов LADA Iskra. Наконец объявлены и цены: попросят за новейшую модель от 1 249 000 рублей.

Базовая комплектация Comfort включит подушки безопасности водителя и пассажира, системы курсовой устойчивости, антипробуксовки и помощи при трогании на подъеме, датчики давления шин, дождя и освещенности, а также телематический комплекс LADA. В следующей версии Life (от 1 319 000 рублей) добавится кондиционер и обогревы — передних сидений и зеркал.

Предтоповое исполнение Enjoy (от 1 439 000 рублей) сможет похвастать обогревом форсунок омывателя, сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым перчаточным ящиком, регулировкой руля не только по высоте, но и по вылету, а также мультимедийной системой Enjoy Evo с интернетом и предустановленными сервисами «Яндекс».

Ну а в максимальной Techno (от 1 579 000 целковых) можно рассчитывать на обогрев сидений второго ряда, руля и лобового стекла, парктроник (правда, не уточняется, какой именно), камеру заднего вида, а также противотуманки с функцией подсветки поворота.

Фото: LADA

Стоит отметить, что уже на старте покупатели LADA Iskra смогут получить скидку — до 20% в рамках госпрограммы льготного кредитования. Но, конечно, не все, а лишь отдельные категории покупателей, в том числе семьи с двумя и более детьми, врачи, учителя и участники СВО.

В моторную гамму LADA Iskra войдут два 1,6-литровых двигателя: на 90 и 106 л.с. Первому аккомпанирует 5-ступенчатая «механика», второму — 6-скоростная МКП или вариатор. Типа кузова предусмотрено тоже два: седан и универсал — обычный и «внедорожный» с приставкой Cross в названии.

Первые партии «Искры» уже поступают в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга и родного для бренда Тольятти. В другие регионы автомобили начнут доставлять в течение «нескольких недель», как сказано в пресс-релизе.