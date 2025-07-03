Новый мотор LADA Niva Travel: мощнее, надежнее, экономичнее

Весьма любопытный технических семинар, посвященный конструктивным особенностям обновленной LADA Niva Travel, включая новый силовой агрегат, провел на днях для автомобильной прессы АВТОВАЗ. На мероприятии, которое проходило в столичном учебном центре «LADA Академия», побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Обновленная Niva Travel впервые была представлена широкой аудитории всего пару недель назад на ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге, вызвав неподдельный интерес участников и гостей форума. Оно и понятно, ведь эта версия внедорожника отличается не только обновленным дизайном «передка» со светодиодными фарами, но и улучшенной динамикой, и повышенным уровнем комфорта. Отмеченные качества делают машину еще более приспособленной к сложным условиям эксплуатации.

Все это во многом достигнуто благодаря серьезной модернизации светотехники, узлов подвески и трансмиссии, тормозной системы, а также новому силовому агрегату объемом 1,8 л. Всего же в ходе модернизации автомобиля было разработано более сотни новых деталей, половина из которых приходится как раз на этот двигатель.

Инженеры АВТОВАЗа спроектировали его на базе фирменных агрегатов, выпускаемых для переднеприводных моделей LADA. В частности, при создании мотора использованы блок цилиндров, коленчатый вал и отливка поршня от движка 1,8 EVO, устанавливаемого на «Весту». А вот для головки блока цилиндров задействовали ее аналог, широко применяемый на 8-клапанных моторах.

Скринот: презентация АВТОВАЗ

Для улучшения эксплуатационных показателей мотора новой NIVA Travel были разработаны новые компоненты для его систем впуска, выпуска, топливоподачи, смазки и охлаждения. Перечислять их все не будем, отметим наиболее значимые. Так, например, у двигателя кардинально переработаны масляный картер и приемник маслонасоса, что заметно улучшило охлаждение моторной смазки, а также стабильность ее циркуляции в условиях бездорожья.

Подверглась доработке и система питания. В новом моторе применена рампа принципиально иной конфигурации и большего объема, что позволило снизить пульсации давления топлива при работе двигателя. Существенные изменения коснулись и важных элементов системы охлаждения.

В частности, термостат, который у нынешнего 1,7-литрового мотора Niva Travel «болтается» на соединительных резиновых патрубках, в новом двигателе жестко крепится к блоку цилиндров. Такая конфигурация, в сочетании с модернизированным отводящим патрубком и измененной решеткой радиатора, повысила надежность функционирования системы охлаждения в целом и облегчила режимы терморегуляции агрегата.

Фото: АвтоВзгляд

Улучшения коснулись также поршневой группы и привода ГРМ, который в новом моторе сделан ременным. Каждый поршень имеет 3-компонентное маслосъемное кольцо, перешедшее от «вестовского» агрегата 1,8 EVO, а также две фигурные выштамповки, исключающие его контакт с клапанами при аварийном обрыве ремня.

Эти и другие доработки позволили заметно улучшить рабочие характеристики нового двигателя в сравнении с предшествующей модификацией (фото выше). Так, его максимальная мощность повышена на 7 л.с. (до 90 л.с. против прежних 83 «лошадок»). Максимальный крутящий момент увеличился на 24 Нм, причем уже при оборотах около 1000 об/мин данный показатель подрос на 27 Нм, что серьезно повышает тяговые характеристики двигателя на «низах».

Улучшилась и экономичность агрегата. В сравнении с предшественником достигнуто снижение удельного расхода топлива, которое варьирует в диапазоне от 3 до 30% в зависимости от условий и режимов эксплуатации.

Как рассказали нам представители АВТОВАЗа, подготовка производства под новый двигатель 1,8 л для LADA Niva Travel уже ведется. Для этого модернизируется линия сборки моторов, на которой ранее был освоен силовой агрегат 1.8 EVO.