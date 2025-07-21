В России стартовали продажи кроссовера Dongfeng Mage

Dongfeng Mage стал доступен для заказа в нашей стране — первые поставки в дилерские центры уже начались. Кроссовер представлен в двух комплектациях — Emotion и Progressive, а его стартовая цена с учетом скидок по спецпредложениям составляет 2 550 000 рублей.

Dongfeng Mage выделяется острыми линиями капота, высокой поясной линией и двухцветной окраской кузова. Полностью светодиодная оптика, вертикальные стоп-сигналы и задний спойлер придают автомобилю динамичный облик, а скрытые электрические дверные ручки с функцией бесключевого доступа добавляют изысканности внешнему виду.

Вне зависимости от исполнения кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем, который выдает 197 л.с. и 305 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag. Заявлено, что до первой сотни автомобиль разгоняется за 8,2 секунды. Габариты кроссовера: 4650 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1630 мм в высоту, колесная база — 2775 мм, а дорожный просвет — 202 мм.

В салоне Mage можно обнаружить мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по вылету и высоте, цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, сенсорный экран мультимедиа на 13,2 дюйма и аудиосистему WindHiFi с шестью динамиками. Для удобства эксплуатации в России оснащается подогревом сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а его кузов обрабатывается антикоррозийным составом.

Остается лишь добавить, что без учета скидок по спецпредложениям стоимость Dongfeng Mage начинается от 2 850 000 (комплектация Emotion) и 2 950 000 рублей (версия Progressive).