Уходят, остаются или наступают: загадки китайского автопрома в России

И вновь прозвучал сигнал тревоги — в 2025 году китайские бренды начнут покидать российский рынок десятками. Среди них окажутся автомобили малоизвестных производителей, которые за три года не сумели толком наладить продажи в России. Портал «АвтоВзгляд» никакой трагедии в подобном развитии событий почему-то не усматривает.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью ресурсу URA.RU заявил надысь: «Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше».

СТРАСТИ-МОРДАСТИ НА РУХНУВШЕМ РЫНКЕ

Пророчество г-на Подщеколдина звучит настораживающе. Особо впечатлительные могут даже почувствовать в нем скрытую угрозу. Однако по ряду причин оно больше ассоциируется с известной миниатюрой Хармса: «Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто проходил в это время по улице».

Почему заявление главы РОАД, немедленно растиражированное всеми профильными и непрофильными СМИ, не вызвало сенсации? Да прежде всего потому, что не поражает новизной. Ибо еще в начале года с подобными тезисами выступал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Он делился с агентством «Прайм» своими соображениями: российский рынок вот-вот покинут как минимум три бренда, низкий спрос на которые оборачивается прямыми убытками.

Глава РОАД г-н Подщеколдин делает мрачные прогнозы относительно китайского автопрома. Фото globallookpress.com

Кроме того, странно было бы переживать на рушащемся рынке об уходе какой-то мелочевки, не имеющей ни статуса, на налаженного сбыта, ни ремонтной базы, ни системы технической поддержки. 70% продаж китайских автомобилей в нашей стране приходится на первую пятерку — Haval, Chery, Geely, Changan и Omoda. А на вылет смотрят вовсе не они. Эксперты называют среди неудачников BAIC, Dongfeng, Kaiyi, Livan, SWM, Forthing, Wey, Ora и Foton. Вряд ли кому-то сильно взгрустнется, если Россия паче чаяния лишится этих марок.

Ну и последнее. Чтобы люди успели проникнуться трагизмом предлагаемой им новости, то надо им на это дать некоторое время, а не обрушивать на их головы каскад информации прямо противоположного содержания. Я имею в виду прогноз, сделанный буквально вчера директором аналитического агентства «Автостат» Сергеем Целиковым, который также мгновенно понесли по кочкам все, кому не лень. «Доля китайских автомобильных брендов в России продолжит расти ближайшие два года и может достичь 90% по итогам 2025 года».

КТО ТЕРЯЕТ?

Если отбросить эту новую вводную от «Автостата», которая, кстати говоря, выглядит несколько сомнительно, то неизбежностью встает вопрос — а кто, собственно говоря, теряет от ухода с нашего рынка нежизнеспособных игроков и что он теряет? За кого нам нужно переживать после вердикта, вынесенного господами Подщеколдиным и Ивановым?

Фото globallookpress.com

Вряд ли за компании, которые даже минимально не удосужились учесть интересы покупателей — мол, русские сейчас голодные, и так сожрут. Они изначально были готовы к такому развитию событий: мы свое получим, не вкладываясь в варварскую северную страну, а в случае чего соберем манатки, и — цзай цзянь...

Автовладельцам сейчас не до таких тонкостей. Хорошо, если они сходу назовут десяток китайских брендов из 50+ присутствующих на отечественном рынке. Поэтому ассортимент волнует их далеко не в первую очередь. Главная проблема — заоблачные цены, недостаток денег на покупку машины и отсутствие альтернативы «желтому» автопрому. А это уже сфера ответственности не производителей из Поднебесной, а Банка России, Минпромторга и ФАС.

Логично предположить, что оба эксперта, как представители дилерского сообщества, беспокоятся о благополучии своих коллег. Но и тут мимо — г-н Подщеколдин говорит как раз о компаниях, которые не могут содержать сеть сервисных центров в РФ.

Так что уйдут — и Бог с ними.