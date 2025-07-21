Седан LADA Aura превзошел по цене Toyota Camry в Дубае

Единственный удлиненный седан LADA Aura, завезенный в Объединенные Арабские Эмираты, нашел своего покупателя. Автомобиль, созданный на базе Vesta, был продан за впечатляющую по местным меркам сумму в 120 тысяч дирхамов.

О том, что первый покупатель LADA Aura в ОАЭ отдал за стретч-седан 120 тысяч дирхамов, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей, сообщил telegram-канал «Автопоток». Эта сделка привлекла внимание из-за действительно высокой цены для местного рынка, где конкуренция среди автомобилей среднего класса остается довольно жесткой. В России дилеры предлагают более гибкие условия, и «Ауру» можно приобрести с дисконтом.

Для сравнения, популярная Toyota Camry предлагается в ОАЭ по цене от 110 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей). А, например, кроссовер Haval H7 — и вовсе от 100 тысяч дирхамов (примерно 2,1 миллиона целковых).

Как уже было сказано, в Дубае реализовали единственный экземпляр LADA Aura, завезенный в Эмираты. Машину 2025 года выпуска выставила на продажу компания Pearl Motors, которая сделала ставку на уникальность четырехдверки.