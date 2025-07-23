Kia зарегистрировала в России товарный знак сервиса аренды автомобилей FLEX

Компания Kia продлила права на товарный знак своего сервиса аренды автомобилей по подписке Flex. И эта новость вызвала большой интерес на фоне слухов о возможном возвращении корейцев в Россию.

Но это не значит, что корейцы решили возобновить деятельность

Как сообщает телеграм-канал SHOT, компания завершила процедуру регистрации товарного знака KIA FLEX в России. Сервис аренды автомобилей по подписке, запущенный производителем, приостановил свою работу в нашей стране после ухода бренда в 2022 году. Однако даже несмотря на это, некоторые дилеры продолжают предлагать машины по подписке.

Сервис FLEX позволяет клиентам арендовать автомобили, оплачивая ежемесячную подписку. В других странах водителям доступны такие модели, как K9, Stinger и Mohave. Помимо прочего, пользователь может пересаживаться с одной машины на другую, а также брать на ограниченный срок премиальный Carnival High Limousine.

Кстати говоря, приложение сервиса FLEX в России недавно обновилось. И все это происходит на фоне разговоров о возможном возвращении Kia в Россию. Но официально корейцы о таких планах пока не объявляли, так что и говорить о том, что скоро компания возобновит полноценную деятельность в нашей стране, преждевременно. А регистрация товарного знака — обычная практика.