Возвращение Kiа в Россию: теперь и с глубокой локализацией

На фоне достаточно резких, если не сказать — грубых — заявлений отечественных чиновников о перспективах возвращение покинувших страну брендов, в том числе и автомобильных, процесс их камбэка неумолимо движется к понятной точке: в Россию вернутся все. Вопрос лишь в том, кто первый «прервет молчание». Высока вероятность, что эту почетную обязанность возьмет на себя корейский бренд Kia. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Судить о человеке надо по делам — это верное и по сей день актуальная древняя мудрость. С начала пандемии, то есть с 2020-го года, разного рода «власть имущими» самых разных сортов и национальностей было сделано такое количество заявлений и вынесено вердиктов, которые с делом разошлись, что воспринимать сказанные с трибунки или из «официального релиза» слова с большим скепсисом научились абсолютно все. Даже пожилые, преданные «голубому экрану» зрители осознали: не все то золото, что блестит.

Именно с таким подходом требуется принимать жеманное поведение сбежавших в 2022 году автомобильных брендов, которые, кусая локти до крови, сейчас нарочито нейтрально комментируют свои российские перспективы. Особенно, когда в их речах всплывает триумфальное: «на данный момент планов по возвращению нет». Эта фраза на практике обозначает прямо противоположное. Как иначе объяснить аналогичное высказывание корейцев и очередное их объявление на сервисе вакансий?

Намедни Kia Russia and CIS, то есть российское представительство южнокорейского автомобильного гиганта, офис которого расположен в Москве и продолжает работу, выложило новую вакансию: менеджер по локализации автокомпонентов. Тут, конечно, комментировать — только портить.

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Однако мы не можем себе позволить обойти стороной подробности. От претендента требуется умение управлять статусом разработки локализованных комплектующих и контроль за локализацией; способность согласовывать действий смежных подразделений и контролировать качество, а также, внимание, анализировать и прорабатывать бизнес-обоснования локализации отдельных запчастей. Как этот набор казенных выражений перевести на русский язык?

Да очень просто: нужен сотрудник, которому по силам организовать необходимый для новых стандартов уровень локализации автомобилей, производимых в России. А знаете, что особенно забавно в этой вакансии? Дата публикации: она появилась 1 июля 2025 года.

То есть сразу после появления новости о том, что Минпромторг требует от иностранных автопроизводителей, открывающих производство своих авто в России, использовать отечественные автокомпоненты. Совпадение? Не думаем! Глава министерства Антон Алиханов в своей речи отметил, конечно, китайских партнеров, но обращался-то он совсем не к ним.