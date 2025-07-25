Voyah Taishan был замечен во время тестов в Китае

Компания, входящая в состав концерна Dongfeng, готовит к премеьере свой новый флагманский кроссовер. Автомобиль, известный под заводским названием Taishan, уже заметили на тестах.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», кроссовер Voyah Taishan был замечен на дорожных испытаниях в Китае. Автомобиль скрыт под плотным камуфляжем, но даже так он привлек внимание своими габаритами и дизайном. Этот кроссовер станет пятой моделью в линейке бренда, который с момента основания в 2018 году уже представил минивэн Dream, седан Passion и кроссоверы Free и Courage.

По информации китайских источников, в салоне, рассчитанном на шесть мест, разместится передовая система автономного вождения Qiankun Smart Driving ADS 4 Ultra, разработанная Huawei. Для ее работы кроссовер оснастят множеством датчиков, камер и LiDAR-сенсором, установленным на крыше.

Технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Известно лишь, что Taishan получит электрическую силовую установку с четырмя моторами. Премьера кроссовера запланирована на конец 2025 года.