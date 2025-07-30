Появились первые изображения и подробности о Mitsubishi Pajero нового поколения

Недавно в Сети появились шпионские снимки, раскрывающие облик следующего поколения Mitsubishi Pajero. Премьера долгожданной новинки может состояться уже в этом году.

Как сообщил портал Carscoops, фотошпионы запечатлели закамуфлированный прототип Mitsubishi Pajero в Южной Корее. Независимый дизайнер Theottle, вдохновившись этими снимками и последними тенденциями бренда, создал рендеры фото, отражающие возможный вариант дизайна автомобиля. За основу своего видения он взял Nissan Patrol, дополнив его чертами недавно представленного Mitsubishi Destinator — трехрядного кроссовера, построенного на переднеприводной платформе компактной модели Xforce.

Что касается силовых установок, то эксперты предполагают несколько возможных вариантов. Если Pajero разработают на базе Outlander, то он может получить плагин-гибридную систему мощностью 306 л.с. А если на платформе Triton, то вероятен 2,4-литровый турбодизель, выдающий 204 силы, с перспективой появления электрифицированной версии в будущем. Родство с Nissan Patrol, оснащенным 320-сильным мотором V6, считается менее вероятным, но также не исключается.

Точная информация появится ближе к официальной премьере, которая состоится до конца 2025 года.