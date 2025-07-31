Рынок «альтернативного» автоимпорта сократился в России на четверть

Всего за период с января по июнь в России было реализовано 37,2 тысячи легковых автомобилей, прибывших в нашу страну по «серым» и «параллельным» схемам импорта. И хотя сегмент сократился на 25,7%, рыночная доля таких машин осталась на прежнем уровне.

Такие данные приводит в своем телеграм-канале маркетинговое агентство НАПИ. На графике уточняется, что доля «альтернативных» легковушек с начала года потихоньку растет. В январе она была на уровне 6% от всех продаж новых автомобилей в России, в феврале — 5,9%, в марте — 6,4%, в апреле — 7,7%, в мае — 7,9%, а в июне — 8,6%. Усреденный показатель по итогам полугодия — 7,1%.

Наибольшей популярностью среди «параллельных» брендов пользуется Toyota. За ней идут BMW и Mercedes-Benz. Кроме этих марок, в первую пятерку входит корейская парочка Hyundai и Kia. А следующие пять позиций заняли Volkswagen, Skoda, Mazda, Lexus и Land Rover.