Тихое возвращение: как импортные автобренды снова начнут зарабатывать в России

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о толстенных намеках, что вынужденно делают некогда сбежавшие, а сейчас пытающиеся вернуться обратно в Россию автомобильные бренды. Работа кипит, сомневаться в этом не стоит, однако политический фон до сих пор крайне нестабилен. И не позволяет начать работу в привычном режиме. Поэтому ждать праздничной конференции и откровенного релиза не приходится: большой бизнес, как и большие деньги, выберет тишину. Как это будет, рассказываем на примере смежной отрасли.

Сейчас в Сети и кулуарах, в курилках и на кухнях часто обсуждают перспективы возвращения привычных и таких долгожданных импортных автопроизводителей «старой школы»: ни китайские, ни отечественных бренды внезапно освободившийся рынок занять не смогли. Можно до хрипоты спорить, но факт остается фактом: пол «ляма» автомобильного стока на дилерских парковках и семизначные скидки — это еще и оценка продукта.

Не только, конечно, но в том числе. Естественно, автомобилисты всей России, которая, как известно, нигде не заканчивается, ждут привычных японских и корейских, американских и европейских автомобилей. И дилеры, кстати, тоже ждут: работать с давним партнером им нравится куда больше, чем с «восточным».

Однако даже начавшееся в январе-феврале 2025-го года движение к «потеплению» было остановлено: процессы, происходящие в российских представительствах марок из пока все еще недружественных стран, до сих пор работающих в нашем отечестве, замедлились, что видно невооруженным взглядом.

Фото: globallookpress.com

Не остановились, нет, но будто бы споткнулись о невидимую преграду. Политическую, вне всяких сомнений, но оттого еще более непонятную и, что самое главное — вообще не прогнозируемую. А бизнес без прогноза — прямой путь к протянутой в сторону госбюджета руке. Но «каравай», которым является наш авторынок, сладок и притягателен, поэтому «санкционные» производители начинают протаптывать окольный путь: эксперты называют его «тихим возвращением».

Яркий пример такого процесса уже происходит в сфере торговли бытовой техникой. В мае текущего года произошел взрывной рост параллельного импорта из Казахстана: семикратное увеличение количества ввезенных пылесосов, пятикратное — холодильников, в четыре раза увеличилось число ввозимых смартфонов, на 42% - ввезенной видеоаппаратуры. Параллельно — резкий рост импорта корейской косметики. И это все — тот самый параллельный импорт.

Только слепой может предположить, что подобные объемы возможны без прямого участия в процессе самого производителя. Мы все прекрасно понимаем, что вышеперечисленное, ну кроме разве что косметики, запросто можно назвать товарами двойного назначения: чипы из стиральных машин еще никто не забыл. Однако же техника поехала бурным потоком, сметая на своем пути неумелые попытки китайских брендов отстоять территорию, что досталась им по воле случая, а не в конкурентной борьбе.

Точно так же корейские производители поступят и с автомобилями: они на первых порах поедут из Казахстана. Конечно, параллельным импортом, что вы, как можно, просто дилеры «выстроят логистику», а проблемы на казахстанской таможне каким-то чудом «решатся». Об этом между строк было сказано на нашумевшей дилерской конференции, а сейчас становятся понятными и тонкости «маневра». Как деньги провести, что было важнейшим вопросом, уже, видимо, нашли. Дело за малым: за первой партией.