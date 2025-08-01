Некитайские «китайцы»: стоит ли покупать привычные авто, собранные в КНР

Быстро наигравшись в новые китайские бренды, россияне переключились на машины хорошо знакомых марок, но сделанные на конвейерах Поднебесной. Audi, Volkswagen, Mazda и даже Toyota c нечитаемыми иероглифами на крышке багажника, однозначно указывающими страну изготовления, заполонили улицы. Но достойна ли такая машина гордого и давно себя зарекомендовавшего имени? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Китайцы — прежде всего предприниматели, торговцы, им на политические дрязги плевать. Им просто некогда: они делают деньги на всем, что производится на бескрайних фабриках Поднебесной. И ограничения, что одни ввели себе в убыток, «восточные партнеры» научились очень оперативно обходить ради получения прибыли.

Так на российских улицах и дорогах появились многочисленные Camry и другие крайне востребованные автомобили самых разных марок и моделей, которые воспринимаются российским автомобилистом совсем иначе. Не как «китайцы», а лучше, выше и привлекательнее. Но являются ли они такими на самом деле?

Первый вопрос, конечно, по «божественной»: так ли хороша «Камрюха» из Китая, как некогда японская или даже наша, под Петербургом собранная? Таксисты в своем мнении едины: нет, ни в какое сравнение «китаянка» не идет — хуже намного. И шумоизоляция хуже, и качество сборки посредственное, и ходит меньше, хотя в обслуживании все так же непривередлива, да и запчасти в наличии. Китайская Toyota Camry, что есть даже гибридная, обойдется сейчас дороже пяти миллионов и вряд ли попадет в такси — невыгодно это. А вот частный клиент все еще помнит добром японский автопром и рублем за него голосует.

Фото: globallookpress.com

А как насчет других? Вот, например, большой Volkswagen Teramont, также привезенный, судя по иероглифам на крышке, по схеме «параллельного импорта» из Поднебесной. На лице собственника — довольное выражение, своей покупкой он явно окрылен, но в сравнении с «немцем из Германии» этот автомобиль, конечно, никогда рядом не встанет: и комплектации, и материалы — хуже.

Другое дело — Mitsubishi Outlander третьего поколения, который вплоть до конца прошлого года активно поставлялся в Россию из старых запасов совместного с GAC предприятия. Он был неплох, ничем не хуже отечественного. В начале «нового времени» такие «Ауты» возили по 3,5-3,8 млн рублей, и те разлетались «как горячие пирожки». По ним, кстати, особенно претензий не было.

На вопрос о понятных марках и моделях из КНР эксперты часто называют одни и те же проблемы: русификация, странная комплектация, отсутствие «теплых» опций и плохая антикоррозийная обработка. Кроме того, в список добавляют посредственную китайскую сборку, культуру которой восточному партнеру еще предстоит постигать, а также феноменальную даже для японских машин, известных своим пристрастием к ржавчине, скорость появления коррозии. Одним словом, чуда не произошло: даже Audi из Поднебесной — не совсем уж «Ауди».