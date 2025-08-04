В России стартовали продажи флагманского кроссовера Dongfeng Huge

Dongfeng Huge может похвастать современным дизайном, просторным салоном, а также богатым оснащением и проверенной технической начинкой. Кроссовер оценивается минимум в 2 750 000 рублей с учетом скидок, в течение месяца он должен доехать до всех дилеров в нашей стране.

В движение Huge приводит 197-сильный наддувный мотор объемом 1,5 л, обеспечивающий тягу 305 Нм. Передачи переключает 7-диапазонный «робот». До первой «сотни» паркетник ускоряется за 8,2 секунды. Габариты составляют 4720x1910x1702 мм при колесной базе 2825 мм, кузов можно окрасить в белый, черный и темной-синий металлик. В качестве адаптации для России предусмотрен набор всевозможных обогревов, усиленная защита кузова от коррозии и русифицированная «мультмедийка».

На отделку салона пошла текстурированная экокожа Nappa, климатическая установка управляется физическими кнопками, водительское сиденье порадует наличием полудюжины электрорегулировок. Кстати, на борту установлено такое же количество динамиков акустической системы и подушек безопасности. Предусмотрен и набор электронных ассистентов, включающий ABS, системы стабилизации и предотвращения опрокидывания. Наружные камеры дают обзор на 540 градусов.

Помимо ценника в 2 890 000 рублей, старшая версия Executive отличается от базовой Modern наличием климат-контроля и более продвинутых помощников водителя. Например, адаптивным «круизом» и автоматическим экстренным торможением, умением электроники предупреждать о лобовом столкновении, управлять дальним светом и удерживать машину в полосе.