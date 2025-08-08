Минпромторг выделит на льготные автокредиты еще 10 млрд рублей

В Минпромторге собираются направить дополнительные 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования, что должно облегчить жизнь АВТОВАЗу и другим автопроизводителям.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра промышленности и торговли России Антона Алиханова. По его словам, поддержка автокредитования на сегодняшний день является ключевой задачей.

В ходе рабочей поездки в Тольятти г-н Алиханов провел встречу с топ-менеджментом Волжского автозавода, где обсуждались меры поддержки отечественной автомобильной отрасли.

Помимо всего прочего, главе ведомства продемонстрировали новейший кроссовер LADA Lada Azimut, который ранее дебютировал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности LADA Azimut.