Названы цены и дата начала продаж дизельного JAC T9 в России

На отечественном рынке JAC T9 с припиской TDi, означающей наличие дизельного силового агрегата, начнут продавать 19 августа. К сильным сторонам новинки относятся брутальная внешность, высокая проходимость, а также просторный салон и функциональность. «Китайца» смогут приобрести все желающие, кто имеет в кармане 3 659 000 рублей. Такова цена новинки с учетом спецпрограмм.

Снаружи дизельный T9 легко отличить от бензинового по логотипу бренда и радиаторной решетке черного цвета. Габариты — 5330х1965х1880 мм. Колесная база является одной из самых длинных в классе, составляя 3110 мм. Угол въезда — 27 градусов, съезда — 23. Дорожный просвет достигает 210 мм, а глубина преодолеваемого брода — 800 мм.

В движение JAC T9 TDi приводит 163-сильный мотор, питающийся соляркой и обеспечивающий 410 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует обновленный 8-диапазонный «автомат», адаптированный для тандема с дизелем.

Система полного привода Part-Time отвечает за высокую проходимость. Для ежедневных поездок можно задействовать задний привод, а на жестком бездорожье пригодится жесткое подключение переднего вкупе с пониженной передачей. Тогда тяга распределяется между осями пополам. К дорожному рельефу позволяет лучше приноровиться система Drive Mode с экономичным, спортивным, «снежным» и прочими режимами.

Основой JAC T9 TDi стала уникальная каркасная рама лестничного типа, созданная из высококачественной стали. Она состоит из пары мощных продольных лонжеронов и девяти поперечин. Конструкцией предусмотрена исключительная жесткость на кручение и изгиб, что делает «девятку» долговечной и устойчивой к высоким нагрузкам.

В салоне внимание должны привлечь качественная отделка, просторность и 10,4-дюймовый центральный тачскрин мультимедийного комплекса. Управление климатической системой и «аварийкой» дублируют физические кнопки. Смартфон можно заряжать с помощью любого из трех USB-разъемов. Не будем забывать про расширенный зимний пакет.