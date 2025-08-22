Эксперт Игнатов объяснил, можно ли покупать «китайцев», выпущенных для рынка КНР

Приобретение китайского автомобиля, изначально предназначенного для внутреннего рынка, имеет как преимущества, так и недостатки. А какие именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авто.ру» Сергей Игнатов отметил, что ключевым плюсом является более доступная стоимость, обусловленная разницей в национальных и экспортных ценах, курсом валют, государственными льготами, а также отсутствием таможенных платежей и утилизационного сбора. В качестве примера он привел модель Geely Binyue L, которая на внутреннем рынке КНР стоит на 30% дешевле своего экспортного аналога Coolray в России.

При этом эксперт предупредил, что у таких транспортных средств могут отсутствовать определенные функции — например, обогрев рулевого колеса или ветрового стекла. Кроме того, возможны незначительные сложности с русификацией интерфейса и поиском запасных частей (особенно элементов кузова). Поэтому он рекомендует тщательно оценить соотношение выгоды и потенциальных проблем.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что многие технологии — такие, как интеграция с китайскими сервисами BaiduMaps или AliPay, а также голосовые помощники — за пределами Китая становятся бесполезными. Пользователь должен решить, готов ли он платить, даже если речь идет о меньших суммах, за опции, которыми не сможет воспользоваться.

Стоит отметить, что перепрошивка интерфейса, рассчитанного на азиатский регион и язык, часто требует дополнительных вложений. А для ряда моделей эту процедуру выполняют только неофициальные сервисы, что сопряжено с риском поломки электроники из-за ошибок программирования, после чего ремонт может быть возможен исключительно в КНР.