Эксперт Игнатов объяснил, можно ли покупать «китайцев», выпущенных для рынка КНР

Какие сложности ждут российских владельцев машин, предназначенных для Поднебесной

Приобретение китайского автомобиля, изначально предназначенного для внутреннего рынка, имеет как преимущества, так и недостатки. А какие именно, рассказал эксперт.

Артем Князев

Изображение Эксперт Игнатов объяснил, можно ли покупать «китайцев», выпущенных для рынка КНР

В беседе с «Российской газетой» руководитель по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авто.ру» Сергей Игнатов отметил, что ключевым плюсом является более доступная стоимость, обусловленная разницей в национальных и экспортных ценах, курсом валют, государственными льготами, а также отсутствием таможенных платежей и утилизационного сбора. В качестве примера он привел модель Geely Binyue L, которая на внутреннем рынке КНР стоит на 30% дешевле своего экспортного аналога Coolray в России.

При этом эксперт предупредил, что у таких транспортных средств могут отсутствовать определенные функции — например, обогрев рулевого колеса или ветрового стекла. Кроме того, возможны незначительные сложности с русификацией интерфейса и поиском запасных частей (особенно элементов кузова). Поэтому он рекомендует тщательно оценить соотношение выгоды и потенциальных проблем.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что многие технологии — такие, как интеграция с китайскими сервисами BaiduMaps или AliPay, а также голосовые помощники — за пределами Китая становятся бесполезными. Пользователь должен решить, готов ли он платить, даже если речь идет о меньших суммах, за опции, которыми не сможет воспользоваться.

Стоит отметить, что перепрошивка интерфейса, рассчитанного на азиатский регион и язык, часто требует дополнительных вложений. А для ряда моделей эту процедуру выполняют только неофициальные сервисы, что сопряжено с риском поломки электроники из-за ошибок программирования, после чего ремонт может быть возможен исключительно в КНР.

