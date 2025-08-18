По тяжелому: тест-драйв дизельной версии пикапа JAC T9

Он выглядит так, будто сошел с обложки модного журнала, но при этом готов месить грязь и преодолевать бездорожье, оставаясь этаким денди. JAC T9 — смесь сказочного конька-горбунка с породистым иноходцем. Он может встречать рассвет в поле и завершать день в свете витрин мегаполисов. Только теперь победитель российской премии «Внедорожник года-2024» в номинации «Пикапы» еще и турбодизелем обзавелся, изменив тем самым представление о китайских грузопассажирских мастодонтах. Хотя, конечно, и неоднозначных «поднебесных изюминок» тут хватает. В чем убедился портал «АвтоВзгляд», откатав автомобиль на премьерном тест-драйве.

Отличить дизельную версию от бензиновой можно по решетке радиатора — здесь она не хромированная, а черная, и черному же логотипу, тогда как на «бензинке» шильдик производителя — красного цвета. Выглядит пикап внушительно. Длина — 5330 мм, ширина — 1965 мм, высота — 1880 мм. Колесная база — 3110 мм. Углы въезда/съезда — 27°/23° свидетельствуют об отличной геометрической проходимости. Стоимость варианта на тяжелом топливе — от 3 659 000 рублей, бензинового — от 3 599 000.

Открываешь дверь и понимаешь, что внутри этот автомобиль решил поиграть в премиум. Черная отделка салона с кожаными вставками, подогрев передних сидений, электроприводы (у водителя — 6 направлений, у переднего пассажира — 4), климат-контроль с отдельными воздуховодами для заднего ряда. Кресла мягкие, но не ватные, держат форму и спину, как хороший партнер в медленном танце.

Водительское место продумано и достаточно комфортно. Все под рукой, а на руле в кожаном переплете расположились кнопки управления мультимедийкой и круиз-контролем. Только ему по-прежнему не хватает регулировки по вылету. На задних местах, как мы убедились в ходе поездки, можно вполне комфортно выдержать часов пять дороги при условии, что пассажиры не отличаются высоким ростом (ноги им девать будет некуда).

1/8

Цифровая приборная панель на 7 дюймов дает всю нужную информацию без лишней мишуры и имеет несколько режимов показа информации. Правда, есть небольшой минус. Философия и логика управления в интерпретации китайских инженеров, по обыкновению, весьма далека от привычных европейцам алгоритмов.

Мультимедиа с вертикальным 10,4-дюймовым сенсорным экраном, бликующим и практически нечитаемом в солнечный день, поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Есть Bluetooth, беспроводная зарядка для смартфона, два передних USB-разъема, один задний и даже Type-C для современных гаджетов. Аудиосистема не претендует на уровень концертного зала, но играет довольно чисто. И да, доступ бесключевой — достаточно держать брелок в кармане.

Но хватит про диванные удобства, пора посмотреть на главного героя теста — дизельный турбомотор объемом 1999 см³, выдающий 163 л. с. при 3 600 об/мин и солидные 410 Н·м крутящего момента в диапазоне 1 500-2 500 об/мин (у бензинового собрата — 390 Н·м). Работает он в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой от ZF. Расход солярки иногда доходил до 8,5 литров, но в среднем это было около 9,7 л. Этот тандем, как уверяет производитель, надежнее того, что используется в бензиновой версии.

Полный привод подключается через селектор, на котором указаны режимы движения: 2WD предназначен для езды по асфальту, 4WD для — для скользкого покрытия и 4WD Low — для тяжелого бездорожья. Понижающая передача с коэффициентом 2,48:1 и механическая блокировка заднего дифференциала позволяют выбираться из таких мест, где легковушки сдаются без боя. Рычажком на центральной консоли можно выбрать такие пресеты как Eco, Normal, Sport и Snow, а через меню мультимедийной системы настроить чувствительность рулевого управления.

1/8

Что хочется отметить отдельно и к чему мы так и не смогли привыкнуть за несколько сотен километров тест-драйва, так это вибрации капота. Во время движения даже на относительно малых скоростях он дрожит и изгибается как крыло самолета во время турбулентности. Не то, чтобы критично, но раздражает.

Организаторы построили маршрут так, чтобы под колесами испытуемого был и асфальт, и гравийные участки, и грязь, и броды горных речек. Прошли мы и по такому (без преувеличения — жесткому) участку, как строящаяся трасса Архыз-Сочи. И там, где даже подготовленная строительная техника чувствует себя не всегда уютно, дизельный Т9 вполне комфортно преодолел все невзгоды, давая седокам ощущение почти легкового автомобиля.

В этом ему, безусловно, помогали и шины размерностью 265/60 R18 со злым внедорожным рисунком, которые сейчас устанавливаются только на дизельные версии прямо на заводе. С одной стороны, это явный плюс для «рабочей лошадки», каковой пикап является по определению. Но с другой, такая «обувь» увеличивают радиус разворота машины с 6,2 до 6,5 м.

Что касается подвески, то и глубокий брод на горной реке (машина не боится уровня воды в 80 см), и серьезное бездорожье (клиренс тут — солидные 210 мм) она отрабатывает уверенно и без пробоев. На трассе же T9 держит прямую как поезд, идущий по рельсам. Дизель работает тихо: на скорости под 130 км/ч в салоне можно спокойно разговаривать.

Двигатель с низов подхватывает довольно резво, но на скорости обгонять впереди идущий автомобиль не очень комфортно, не хватает все-таки динамики. Надеемся, что в следующих итерациях грузовичок получит хотя бы кик-даун. Тогда станет проще использовать все возможности довольно неплохого силового агрегата.

1/6

Безопасность новинки рынка — отдельная песня. Передние и задние парктроники, система кругового обзора 360°, ABS, EBD, HHC, HBA, TCS, VDC, ESC, Auto Hold, TPMS. Есть фронтальные и боковые подушки, а также шторки на весь салон.

Ну и, конечно, есть функции автоматического включения фар и дворников и дистанционного закрытия окон. То есть все признаки гламурного денди и в то же времени сельского работяги — налицо.

Стальная дуга безопасности придает образу завершенность и является функциональной деталью. Дно и борта защищены антивандальным покрытием. Для фиксации багажа имеются четыре крепежные петли. Откидной борт с электрозамком выдерживает до 250 кг. Размер грузового отсека впечатляет — 1 520x1 590x470 мм, грузоподъемность — 980 кг. Однако погрузочная высота — 890 мм, что довольно высоко от земли. Грузить что-нибудь объемное и тяжелое относительно сложно.

А в целом, с таким оснащением, габаритами и возможностями T9 уже сейчас, в бензиновой своей ипостаси, успешно конкурирует не только с одноклассниками вроде Changan Hunter Plus, Dongfeng DF6, Great Wall Poer, но и с некоторыми внедорожниками, у которых багажник меньше, а цена — выше.

Конечно, JAC T9 — чистопородный работяга, но только с той оговоркой, что он не хочет быть просто надежным и универсальным инструментом в умелых руках. Это машина для тех, кто и в поле хочет выглядеть стильно, да и в городе демонстрировать, что его автомобиль может больше, чем просто возить тяжелые грузы: он и с тележкой из модного и дорогого гипермаркета справится.