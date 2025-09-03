Haval Jolion стал популярнее LADA Vesta в России

За последний летний месяц текущего года в нашей стране было реализовано 6643 кроссовера Haval Jolion. Спрос на популярнейший китайский SUV просел на 26%, но это не помешало ему обогнать флагманскую модель АВТОВАЗа — «Весту».

Статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сложившуюся на отечественном рынке ситуацию с продажами LADA Vesta и Haval Jolion можно назвать главным событием августа в модельном зачете. Кстати, в конце летнего сезона «Веста» разошлась тиражом 6332 экземпляра, спрос рухнул на 44%.

В то же время г-н Целиков обратил внимание, что победа в гонке за восемь месяцев 2025 года все-таки осталась за детищем волжского автогиганта. Если смотреть на реализацию с января по август, Haval Jolion проигрывает, причем с большим отрывом. В случае «поднебесного» кроссовера новых владельцев нашли 52 466 экземпляров, но LADA Vesta оказалась впереди за счет 83 241 пристроенной машины.

По мнению аналитика, лидером модельного рейтинга еще очень долго будет LADA Granta, которую «точно никто не догонит». В августе было продано 12 912 штук, за восемь месяцев — 94 102.