Крик души: с «китайцами» я так и не смирился, но и с LADA жить уже не могу

За 6 месяцев 2025 года 150 000 новых автомобилей LADA нашли, уж простите за казенный язык, своих владельцев: ровно на четверть меньше, чем годом ранее. В целом — срез по рынку, то самое падение, которое коснулось всех продавцов новых легковушек. Однако у «Лады» в силу понятных причин — высоких уже цен — появился конкурент, который становится довольно сильным и требующим внимания при отсутствии кредитных продаж. И это — не китайские самобеглые коляски. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Когда речь идет о наличке, то находятся куда более привлекательные претенденты, оставляющие «Жигули» далеко за кормой. Об этом, собственно говоря, пишут многие участники вазовских форумов. Зачастую, еще и «пруфы» демонстрируют! В этой связи внимание портала «АвтоВзгляд» привлек эпизод, в котором владелец подержанной трехлетней Vesta рассказал о причинах своего отказа от дальнейших отношений с АВТОВАЗом.

Надо при этом отдать «топикпастеру» должное: о «Весте» он отзывается во вполне добродушных тонах, не клеймя и не разнося гордость отечественного автопрома, однако честно признается, что «пора двигаться дальше». Мол, есть еще отечественному автогиганту над чем работать. Далее идет красивое, поэтому приведем дословно:

— С китайцами я так и не смирился, а хорошую свежую иномарку хочется. Что же выбрать при таком подходе? За 1,6 млн рублей (собственно говоря, цена новой LADA Vesta в слабой комплектации, но уже с двумя педалями) из Японии был пригнан Volkswagen Golf VIII 2021 года выпуска, 1.5 eTSI (гибрид) о 150 «силах», на DSG DQ200. Матричные фары, куча электронных помощников, трехзонный климат и, что самое важное, с пробегом всего 26 000 км. Из спорного — только руль с непривычной стороны, но все остальное — фантастика!..

Фото производителя.

Тут следует отметить, что цена актуальна для машины во Владивостоке: автор поста собирается ехать за ней в августе, параллельно потратив отпуск на большое и красивое путешествие по России, которое ждет не меньше «обновки».

Мнения комментаторов, конечно, разделились. Одни, брызгая черной от зависти слюной, вещали о глупости выбора. Мол, потом не продашь, как чинить, да и сломается-то сразу.

Но многие — поддержали, причем параллельно рассказывая об уже пройденном или начатом пути в аналогичном направлении. То есть целевая аудитория главного отечественного автопроизводителя, задумываясь о новой машине, рассматривает именно «привоз», а не поход к тольяттинскому, китайскому или «серому» дилеру.

Увы, но грядущее введение разорительного утилизационного сбора и на частный ввоз автомобиля, скоро прикроет и эту «калитку» для тех, кто уже категорически не хочет видеть в своем гараже «Жигули», даже если у них уже две педали, круиз-контроль и мультимедийка с сервисами «Яндекс». И что-то подсказывает, что это решение властей станет далеко не последним «костылем» в деле поддержки отечественного автопрома. Грустно...