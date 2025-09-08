Дебютировал самый мощный в истории Porsche 911 Turbo S

Porsche представила общественности купе и кабриолет 911 Turbo S, прошедшие через рестайлинг. Новинки перевели на бензоэлектрическую тягу, что позволило им стать мощнейшими серийными представителями семейства с индексом из трех цифр. Минимальный ценник в пересчете на рубли — 25,9 млн.

После обновления силовая установка Porsche 911 Turbo S выдает 711 л.с. и 800 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне от 2300 до 6000 об/мин, на что производитель обращает особое внимание. В движение спорткар приводит 3,6-литровый оппозитный мотор от Carrera GTS с парой электрических компрессоров. В 8-ступенчатую роботизированную трансмиссию встроен 71-сильный тяговый электромотор, прилагается батарея на 1,9 кВт.

Из первой «сотни» купе выезжает за 2,5 с, обгоняя предшественника на 0,2 с. Нюрбургринг был покорен за 7 минут и 3,92 с. Максимальная скорость ограничена отметкой 322 км/ч. Задний диван по умолчанию отсутствует, хотя его без доплаты вернут при желании покупателя. Однако для кабриолета такого не предусмотрели.

В число новых «фишек» вошли карбон-керамические тормоза с увеличенным диаметром задних дисков, составляющим 410 мм. Шины в районе кормы расширились на 10 мм, а свежая выхлопная система стала легче прежней почти на 7 кг. Появились аэродинамические элементы, включая подвижное антикрыло и вертикальные жалюзи в переднем бампере. Электрогидравлическая система Porsche Dynamic Chassis Control, призванная бороться с кренами, входит в базовый список оборудования.