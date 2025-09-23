Chery готовит обновление флагманского кроссовера Tiggo 9

В случае Chery Tiggo 9 рестайлинг прежде всего должен затронуть бензиновые версии кроссовера. Официальный дебют эволюционировавшего SUV на родине намечен на ближайшие дни.

Как пишет AutoHome, обновленную «девятку» от Chery уже успели выследить местные папарацци. В их объективы парткетник угодил, будучи закутанным в камуфляж. Судя по надписям на маскировочной пленке, она скрывает именно бензиновую модификацию автомобиля. Кстати, там же упоминается наличие продвинутого набора водительских ассистентов Falcon 700. Он считается самым инновационным в списке подобных систем, которые устанавливают на товарные модели бренда.

Похоже, что дизайнеры сделают экстерьер топливного Tiggo 9 более похожим на его же гибридную разновидность. В том числе внешность «девятки» станет больше перекликаться с кузовом модификации CSH, которую представили общественности минувшей весной в Шанхае.

В результате оптика Chery Tiggo 9 будет выглядеть современнее, плюс речь идет о переработанной радиаторной решетке и другой форме переднего бампера. В моторной гамме, скорее всего, оставят прежний 261-сильный двигатель объемом 2,0 л, который «дружит» с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией и «автоматом» с таким же количеством ступеней.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал тест-драйв Chery Tiggo 9, актуального для отечественного рынка.