И «Москвич 6»: профессионалы назвали самый неудачный китайский автомобиль в России

Одним из «камней преткновения» при выборе китайской машины для очень многих отечественных водителей является отсутствие базового набора знаний и отзывов: машины все новые, разобраться с эксплуатацией и содержанием просто не успели. Однако три года активной фазы китайской экспансии на наш рынок уже позади, так что появились и первые «лидеры» разных номинаций. В том числе — рубрики «Провал». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Изобилие «поднебесных» авто, наводняющих нашу необъятную с 2022-го года, привнесло в жизнь российского автолюбителя проблемы, о которых мы раньше и не догадывались. Например, традиционное содержание автомобиля, которое ранее происходило по принципу «простое — сам, сложное — на СТО, очень сложное — к официальным дилерам» теперь выглядит иначе.

Решения для самостоятельного ремонта в интернете не найти, нет их пока в Сети, не каждое СТО за «китайца» вообще возьмется, а «официалы» — не панацея ни разу. Так что все — с чистого листа: и выбор, и обслуживание, и ремонт, если потребуется. При этом клондайком информации стали таксопарки, где у машин и пробеги больше, и обслуживание жестче, и сервис — далеко не официальный.

Там машины «крутят» сами, используют исключительно оперативные решения, а ключевая задача — быстрее вернуть «тачку» на маршрут. Так что самыми ценными источниками знаний о ресурсе и надежности, особенностях эксплуатации и проблемах в ремонте «чайнокаров» сегодня являются таксисты. Благо, многие разговорчивы и готовы поделиться своими своими вынужденными «изысканиями».

Фото производителя

Социальные исследования — явление сейчас модное, регулярно практикуемое и, как ни странно, при должной сноровке и подходе нередко дающие честный, что для нас особенно важно, результат. Простой пример — опрос профессиональных шоферов на предмет особенностей китайского автопрома.

В частности, пятерым случайным водителями мы задали один и тот же вопрос: назовите самый неподготовленный, неактуальный и вообще неудачный для «железных парков» автомобиль из КНР. И, как ни странно, ответ был — один и тот же: JAC J7, цена которого в автосалонах стартует с отметки в 2 150 000 руб. Совпадение? Не думаю! «Извозчики» говорят, что на задворках таксопарков стоят десятки «Джаков», которые никто не берет в аренду. В том числе — по причине тотальных и трудноустраняемых поломок. Какие же беды у достаточно привлекательного на первый взгляд и совсем недорого на сегодняшний день седана?

Во-первых, он мгновенно ржавеет: московские, богатые дорожными реагентами, зимы ему противопоказаны. Машины неоцинковываются, так что крайне быстро теряют внешний вид, обретая потребность в малярных, а иногда и сварочных работах. Далее, сразу трое опрошенных упомянули трансмиссию: вариатор очень нежен, а в условиях эксплуатации в такси более 40 000 км не проезжает.

С ремонтом — беда, запчастей нет, так что многие автомобили стоят в ожидании. Так же было высказано мнение, то J7 — невероятно прожорлив: в городе расход доходит до 12 литров, что, согласитесь, многовато для современного автомобиля. ГБО? В Москве это не очень, честно скажем, актуальное решение.

Фото производителя

Четверо из пятерых респондентов портала «АвтоВзгляд» упрекнули седан в полном отсутствии комфорта в салоне: сиденья неудобные, шумоизоляции нет, а подвеска жесткая — укачивает на втором ряду. В результате — гнев пассажиров и низкие оценки поездки, которые никому из шоферов не нужны.