«Октавия» из Китая: все плюсы и минусы подержанного JAC J7

Несколько лет назад в России появился лифтбэк JAC J7. При некоторых сравнительных недостатках у него есть целый ряд заметных плюсов. А потому многие сограждане всерьез задумываются о покупке такой машины — новой или подержанной. Но стоит ли ее брать? Не разорит ли J7 на ремонте и обслуживании? На эти вопросы ответил эксперт портала «АвтоВзгляд».

Что нужно знать тем, кто присматривается к лифтбэку из КНР

Появившийся в нашей стране в конце 2020 года лифтбэк JAC J7 вызвал достаточно живой интерес у российского потребителя. И уже в 2021-м, согласно статистике регистраций ГИБДД, эта модель стала самым популярным «Джаком» на отечественном рынке. Сохраняя статус бестселлера марки, J7 пользуется спросом и на «вторичке»: предложений в разных модификациях и комплектациях на классифайдах много.

По мнению руководителя отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максима Давиденко, JAC J7 — привлекательный вариант в своем сегменте. Турбированный бензиновый двигатель на 1,5 литра мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 210 Нм — это модернизированный вариант атмосферного агрегата HFC4GB2, который заслужил популярность на китайском рынке. Теоретический ресурс мотора — 250 тыс. км.

У JAC J7 два варианта трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и вариатор Punch VT3S. Механическая коробка более надежна, но и ресурс вариатора при правильном обслуживании, как говорит наш эксперт, может достигать 300 тыс. км. Во всяком случае, «китайца» по достоинству оценили российские таксопарки.

Фото: JAC

Впрочем, на разгон до 100 км/ч J7 потратит почти 10 секунд, что сложно назвать впечатляющим показателем. А вариатор при резких ускорениях будет работать с некоторыми задержками. Зато на высоких скоростях и в поворотах автомобиль достаточно устойчив, хотя сравнительно жестко настроенная подвеска способна доставлять определенный дискомфорт на неровной дороге. К тому же многие владельцы жалуются на недостаточную шумоизоляцию, особенно — от двигателя и колесных арок.

У J7 средний для его класса расход топлива (модель потребляет АИ-92) на 100 км: в городе — 10-12 л, на трассе — 6,5-8 л. Не разорится владелец и на обслуживании этого «Джака». Лишь некоторые элементы могут потребовать относительно скорой замены (например, цепь ГРМ — на пробеге около 150 тыс. км). Также среди достоинств J7 — просторный салон и багажник на 540 литров (со сложенными задними сиденьями — 1650 литров).

Конечно, важнейший показатель автомобиля с точки зрения потребителя — его стоимость. Новый J7 можно найти у российских дилеров за 2,1-2,3 млн. рублей в зависимости от комплектации. На вторичном рынке этот лифтбэк предлагается по цене от 1,10 млн. рублей. Но надо признать: в этом сегменте довольно много других моделей по вполне конкурентным прайсам.