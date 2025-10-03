Глава Great Wall Motor обозначил сроки премьеры первого суперкара концерна

Первое тизерное изображение первого суперкара от Great Wall Motor (GWM) появилось в Сети еще летом, а теперь глава концерна Вэй Цзяньцзюнь обозначил сроки рыночного дебюта новинки. Так, по его словам, продажи начнутся ближе к концу 2026 года.

Г-н Цзяньцзюнь подчеркнул, что для реализации этого проекта концерн GWM привлек профессионалов из разных сфер автомобильной деятельности со всего мира. А трудятся над ним уже порядка четырех-пяти лет, если учитывать не только непосредственную разработку модели, но и всевозможные исследования. Прочих подробностей он, к сожалению, не раскрыл.

Суперкар от GWM поборется за внимание и кошельки состоятельных автомобилистов с такими «монстрами», как, например, Ferrari SF90. По предварительным данным, новинку «вооружат» гибридной силовой установкой, построенной вокруг четырехлитрового V8 — движка, созданного самим GWM. Суммарная отдача должна составить около 549 л.с., пишут «Китайские автомобили».

Ранее предполагалось, что этот суперкар войдет в линейку новой марки Confidence Auto — люксовой «дочки» концерна GWM. Но эту информацию так официально до сих пор и не подтвердили.