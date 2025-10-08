Не верю: рост автопродаж последних месяцев как свидетельство надвигающегося коллапса

Все больше новых легковых авто с начала 2025 года приобретают граждане России. Так, в августе было куплено 122 200, в сентябре — 122 700 машин, сообщило агентство «Автостат». Сентябрьский показатель — максимальный в нынешнем году, а предыдущий рекорд фиксировался в августе. Получается, что российский авторынок три месяца подряд рос, превышая отметку в 120 000 штук (в июле владельцев нашли 120 600 новых ТС). Более того: в июле и августе ежемесячные продажи новых легковых машин впервые с начала года превысили отметку в 100 000 единиц. Дела пошли в гору? Увы, почему это не совсем так, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Итак, ситуация на рынке внушает, на первый взгляд, надежды на его восстановление. Почему бы и нет? Автокредиты пусть медленно, но дешевеют, потребность в новых машинах объективно растет. Опять же, снижаются ставки по депозитам. А это может означать, что люди, намеревавшиеся купить новое ТС, но выжидавшие более удобного момента (пытаясь, в том числе, «навариться» на банковских вкладах как можно круче, а потом взять кредит на более выгодных условиях), сняли, наконец, имеющиеся накопления и раскошелились на вожделенное авто.

Но не все так просто. Если сравнить продажи сентября с уровнем годичной давности (150,9 тыс.), то мы увидим снижение на 18,7%. Явно сократился рынок новых легковушек и по итогам 9 месяцев — на 22,4% относительно января — сентября 2024 года, до 895,9 тыс. И в этих всплесках активности, которые, тем не менее, смотрятся блекло на фоне прошлогодних результатов, нет ничего удивительного, уверен вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр:

— Наши сограждане, раскупая новые авто, стремятся успеть до очередного повышения ставок утильсбора, намеченного на 1 ноября. То есть ситуация во многом походит на ту, что мы наблюдали в 2024-м. Ведь и тогда в течение нескольких месяцев активность на авторынке росла, а потом, когда заработали новые правила взимания «утиля», спрос резко упал.

Скорее всего, такое же развитие событий ждет нас и в этот раз (с той разницей, что в прошлом году условным рубежом было 1 октября, а в этом — 1 ноября). То есть относительный рост может продолжиться и в октябре. Но в сравнении с аналогичными периодами 2024-го все равно будет спад, а в ноябре и в последующие месяцы он может просто резко усилиться, — замечает эксперт.

Чтобы авторынок действительно стабильно рос, необходимо пересматривать политику утилизационного сбора, уверен собеседник портала «АвтоВзгляд». Те средства, которые взимаются в рамках этой практики, должны направляться именно на нужды автомобильного производства в России. Нужно создавать конкуренцию внутри страны, среди отечественных производителей.

Ведь выпуск мало-мальски востребованных отечественных легковушек по-прежнему ограничивается, к сожалению, набором известных всем предприятий, которые можно перечесть по пальцам одной руки. И это — в масштабах громадной страны с ее поистине грандиозными транспортными коммуникациями, сетует специалист.

Кстати, если обратить внимание на продажи легковушек в России в денежном выражении, то примечателен пример августа, когда их общая стоимость составила 393 млрд руб. Данный показатель оказался на 12,6% ниже, чем в августе 2024 года (449,6 млрд рублей). При этом в количественном выражении зафиксировано сокращение продаж относительно прошлогоднего августа на 17,6%.

Иными словами, число приобретенных машин уменьшилось более существенно, чем денежная масса, потраченная россиянами. Следовательно, средняя цена на авто за прошедший год снова заметно выросла, и нет оснований ожидать, что этот процесс прекратится в обозримом будущем. А после 1 ноября вообще не исключен очередной обвал продаж. Новые автомобили становятся все менее доступными для основной массы граждан, и конца этой печальной тенденции пока не видно.