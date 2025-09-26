Теория заговора: что на самом деле стоит за предложением повысить ставки утильсбора

Предложение Минпромторга РФ о видоизменении процедуры расчета утилизационного сбора уже вошло в историю: на данный момент — это самый «заминусованный» проект, «палец вниз» под которым после его публикации на портале правовой информации поставили семьдесят тысяч раз. «Лайкнули» — около пятисот. Отношение к предложению — понятно, разъяснения не требуется. Однако встает вопрос: кто же те пятьсот граждан и зачем понадобилась эта чудовищная для нашего многострадального авторынка инициатива? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Текущий 2025-й год даже по прошествии неполных девяти месяцев надолго запомнится автомобилистам чудовищными инициативами в автомобильной сфере: сначала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) решила исправить ситуацию с продажами новых ТС с помощью населения, предложив ввести «налог на бедных».

А потом и чиновники, с нескрываемым участием бизнеса, проявили инициативу — задумав подкорректировать правила взимания утилизационного сбора, который и утилизационным-то никогда не был. Мол, а давайте-ка еще подрежем «пирог» сбоку, чтобы пригнать автомобиль из-за рубежа было совсем уж тяжело и накладно: свыше 160 л.с. — платим полные коммерческие пошлины. Семьи? Дети? Это другое, не путайте мягкое с теплым!

— Повышение утильсбора затронет большую часть импортного рынка новых и подержанных машин — это автомобили с ДВС мощностью выше 160 л.с., а также электрокары и гибриды от 58,84 кВт, — говорит генеральный директор компании «Панавто» Наталья Митяева. — И новые правила действительно могут привести к подорожанию популярных моделей сразу на несколько миллионов рублей. Для потребителя это означает, что в премиум-сегменте выбор может стать ограниченнее, а сама покупка вырасти в стоимости. В бюджетном сегменте сохранятся более доступные предложения, но и здесь будет заметен ощутимый рост цен на подержанные автомобили из-за границы...

В результате инициатива получила невиданный доселе шквал всенародного гнева и пока не прошла в действующее законодательное поле: уже и депутаты Госдумы аккуратненько высказались против, и пресса с экспертами. Да и простолюдины свою волю изъявили в полном и достаточном объеме.

Пойдут ли чиновники дальше? Будут ли «гайку затягивать» и продавливать непродавливаемое, повинуюсь воле отечественных автопроизводителей, подкрепленной крайне толковыми лоббистами? А вот совершенно непонятно, честно говоря. Потому что закрадывается порой мыслишка, что «дело было не в бобине»: никто и не собирался ничего вводить и изменять, а причина вброса соответствующей инфы кроется в попытках решения совсем другой задачи.

И в этой связи очень интересно, что к инициативе, грозящей полностью развалить отечественный авторынок и перевести всю страну в режим эксплуатации автомобиля, хлестко названный «кубинским», подключились некоторые дилеры — те, кому подобное нововведение не выгодно совсем.

Их бизнес, барражирующий на грани провала, с чудовищными, доходящими до нескольких миллиардов рублей убытков, «успехами» в 2025-м году и вовсе сляжет: ни в отдел сбыта, ни на ремонт попросту никто не приедет. Однако боссы автопродавцов браво продемонстрировали лояльность: поддерживаем. Зачем?

Вполне вероятно, что задача у этого законодательного вброса была намного проще: активизировать осенний спрос на транспортные средства, который в силу незначительного снижения ставки рефинансирования ожил, но оказался далек от ожиданий. А денежки-то тают, остро необходимо организовать оперативный приток покупателя.

Тем временем, на складах и парковках автокупцов хранятся сотни тысяч новых машин, некоторые из которых выпустили еще в 2023-м году. Они — чистые издержки на данный момент, покупателя нет и не предвидится, а вот содержание стока и взятые кредиты оплачивать надо. Автопроизводители отечественные — в аналогичном положении, их «закрома» тоже переполнены. Что делать?

Напугать людей повышением, стимулировать покупать сейчас, ведь завтра будет дороже, тем самым немного поправив дела сегодня. То, что будет завтра, уже никого не интересует — многие из действующих лиц такими далекими перспективами не мыслят: им бы день простоять, да ночь продержаться. И в таком случае, будем откровенны, подобная «инициатива» может сработать. Чего там, уже работает.

— Пока рынок ожидает финального решения правительства, спрос повышается: многие понимают, что после 1 ноября машина может сильно подорожать, и берут ее сейчас, — соглашается г-жа Митяева. — В долгосрочной же перспективе покупатели будут искать оптимальные по цене решения. Например, больше интересоваться брендами с локализованным в России производством и автомобилями с меньшей мощностью...

Конечно, на сегодняшний день — это самая настоящая и даже ничем не прикрытая «теория заговора». Однако до 1 ноября остался всего лишь месяц, страсти не утихают, а народ в автосалоны потихоньку пошел — подорожает, надо брать, не откладывая. Очень похоже, что ближе к истечению установленного срока случится классическое «Галя, у нас отмена». И тогда волки будут сыты, и народ — выдохнет, возгордившись своей победой. Выгодная же сделка, не так ли?