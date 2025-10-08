Ставка преткновения: автодилеры ждут от главы Банка России резкого смягчения позиций

Текущая ситуация на российском автомобильном рынке, где тандем утилизационного сбора и высокой ставки рефинансирования фактически остановил продажи новых автомобилей, грозит обвалить всю выстроенную годами схему автопродаж. Дилерские центры уже закрываются, причем — в товарных количествах. Но и регулятор все же сделал шаг навстречу бизнесу, начав плановое снижение ключевой ставки. Когда мечты предпринимателей станут реальностью, а мы снова сможем себе позволить приобретать автомобиль в кредит, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Итак, Банк России начал процедуру снижения ставки рефинансирования. Однако совсем не с той скоростью, на которую рассчитывало деловое сообщество. Два последних заседания совета директоров ЦБ «ключ» опустили — каждый раз на один процент. Но рынок на подобное решение скорее не отреагировал: автопродажи остаются на том же уровне, прирост копеечный, не способный ситуацию поправить. А в ноябре — очередное повышение утиля, которое сделает цену обладания автомобилем еще выше.

Перспектив отказа или хотя бы остановки «утильного счетчика» не просматривается, поэтому вся надежда — на ведомство Эльвиры Набиуллиной: именно Центробанк может снова запустить продажи и привести покупателей в шоурумы, если, конечно, снизит ставку. Значительно, подчеркнем, снизит. Ведь для превращения кредита, а вместе с ним и лизинга в востребованный инструмент, ставка рефинансирования должна достигнуть определенного уровня. Какого, порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

— Высокая цена заемных средств — ключевая причина низких реализаций. Еще один фактор — неуверенность населения в завтрашнем дне. Рост продаж на уровне 2024 года возможен, когда ключевая ставка придет на уровень 12% и реальная процентная ставка по автокредитам будет не выше 16% годовых, — уверен генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Согласен с коллегой и Михаил Семенихин, руководитель направления «AVIOR Коммерческие автомобили» компании «ПарадАвто-М»:

— Массовое возвращение лизинга к роли основного инструмента обновления корпоративных парков реально при ключевой ставке примерно 10-12 % годовых. В этом случае банки смогут предлагать клиентам приемлемые условия, а эффективная ставка по лизингу останется в разумных пределах, что сделает обновление парка экономически оправданным.

Сейчас, при ставке ЦБ 18%, лизинг остается рабочим инструментом преимущественно для крупных компаний с налоговой оптимизацией и устойчивым денежным потоком, а для большинства предприятий малого и среднего бизнеса он слишком дорогой, чтобы стать массовым решением. Если ставка будет снижаться, мы увидим рост активности именно в сегменте обновления парка и внедрения более современных моделей, — подчеркивает специалист.

Читайте между строк: не один и не два месяца автопродавцы (и сами производители, и их дилеры) еще будут давать скидки на автомобили, но покупать их придется исключительно за наличные. Так что высока вероятность наступления уникального события: к концу года снова возможны прекрасные предложения от автокупцов автомобилей, как много лет назад. Только вот торговца нужно выбирать тщательно: многие из них — на грани банкротства.