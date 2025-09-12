Перевкладываем вклады: ЦБ РФ по-прежнему против стимулирования спроса на новые авто

Весь российский бизнес замер в ожидании 12 сентября. В этот день Центробанк (а точнее — «железная леди» российской банковской сферы Эльвира Набиуллина) должен был огласить свое мнение о ключевой ставке. Ее снижение предполагали все, вопрос — насколько? И тут абсолютное большинство отечественных экспертов промахнулось: г-жа Набиуллина в стоны российского бизнеса не поверила и сохранила приверженность к сдержанным решениям. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Еще вчера в кулуарах и недрах соцсетей звучали громкие и убедительные предположения: ЦБ услышал бизнес и 12 сентября разомкнет железную хватку на горле предпринимателей, заметно снизив ключевую ставку рефинансирования. Мол, инфляцию обуздали, рубль — что гранит, давайте сразу снизим «ключ» на 2-4 процента!

Логика в том была: заемные средства, выдаваемые банками под чудовищную мзду, остановили и девелоперский, и автомобильный бизнес, буквально завалив эти сегменты экономики набок. Купцы еще шевелятся, но кассовый разрыв превращается в Ладогу буквально на глазах. А Ладожское озеро, как известно, больше Азовского моря ровно в два раза.

Тот же пример крупной федеральной дилерской сети «Ключавто», что буквально развалился именно на кассовом разрыве, может стать кейсом даже для более серьезных игроков сегмента. Что уж говорить про остальных. Будем честны: у автобизнеса накоплений не осталось, а перекредитоваться просто не на что.

Фото avtovzglyad.ru

Ожидания по снижению ставки были настолько сильным, что многие предприниматели загодя переписали свои финансовые программы. Так, банки снизили предложения по депозитам, а автобизнес радостно «постриг» скидки: хватит тратить, пора зарабатывать!

В скорое открытие «чужого кармана» поверили и покупатели новых ТС: июль и август оставались весьма скромными (хотя и умеренно оптимистичными) по продажам новых машин, а «наличные» (читай — свои кровные) граждан уверенно устремились в сторону владивостокской таможни.

За свои мы и нормальную машину купим, тут не поспоришь. То ли дело — заемные, можно и поубавить «хотелок», сославшись на внешних врагов и внутренних друзей. Но заемные — это после снижения ставки, что вот-вот уже произойдет. Эксперты же по телевизору сказали! Однако Эльвира Набиуллина, известная не только брошками, но и твердой приверженностью к сохранению собственной стратегии любой ценой, осталась неумолима.

Никакими 2-4% и не пахло. В 12 сентября 2025 года в 13.30 по московскому времени решение регулятора подали «на блюдечке»: минус жалкий один процент. С сегодняшнего дня ставка ЦБ, под которую у государства одалживаются банки коммерческие, составит 17% годовых. Это снизит ставки по депозитам, пусть и незначительно, а также оставит «кредитный механизм» в состоянии покоя как минимум до 24 октября: до тех пор, пока не состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ставке рефинансирование.

Выдыхаем, и «перевкладываем вклады». А новые машины, видимо, подождут. Причем не покупателей, а возвращения тех, кому пора бы уже вернуться и начать работать в России: иных адресатов успешно накапливаемого отложенного спроса придумать не выходит.