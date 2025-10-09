Дилеры рассказали, какие автомобили россияне меняют на LADA Iskra

По итогам сентября продажи LADA Iskra подскочили аж в 7 раз по сравнению с результатом августа. В прошлом месяце наши сограждане приобрели 94 седана и универсала нового семейства, а всего с момента дебюта модели дилеры реализовали 128 машин.

80% тех авто, что покупатели сдают в трейд-ин — тоже «Лады»

Как «Российской газете» рассказали представители дилерской сети «Прагматика», подавляющее большинство тех, кто пришел в автосалон за новенькой LADA Iskra, отдают в трейд-ин другие «Лады» — это 80% сделок. В основном меняют «Гранты», но иногда — «Нивы» и «Весты» в начальных комплектациях. Что же до остальных 20%, то это — иномарки в возрасте более 15 лет. Чаще всего — Skoda и Chevrolet.

Напомним, что в модельной линейке LADA новейшая Iskra занимает место между Granta и Vesta. В семейство входят седан, простой универсал и «сарай» повышенной проходимости, то есть Cross-версия. На конвейер «Искра» встала еще в марте, а официальный старт продаж состоялся 20 июля.

Моторная гамма LADA Iskra включает 1,6-литровые двигатели мощностью 90 и 106 л.с. Младший работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», а старший — с 6-диапазонной МКП или вариатором. Самый доступный автомобиль предлагается по цене 1 249 000 рублей.

Кстати говоря, портал «АвтоВзгляд» уже испытал LADA Iskra в деле. Найти подробный обзор этой модели можно здесь.