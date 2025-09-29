Быть беде: АВТОВАЗ подминает под себя рынок машин для такси

АВТОВАЗ весьма прозрачно намекнул «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» (РСПП), что именно он способен, а главное — правомочен обеспечить отечественные таксопарки, агрегаторов такси, а также каршеринговые компании автотранспортом. Думайте, мол, с кем вам работать. Портал «АвтоВзглял» полагает, что это совершенно логичное развитие событий.

24 сентября крупнейший российский производитель легковых и легких коммерческих автомобилей заявил всем заинтересованным сторонам, что его и только его модельный ряд полностью соответствует требованиям так называемого закона о такси. Случилось это на совещании рабочей группы РСПП по развитию таксомоторных услуг.

КАК ДО ПЕКИНА НА КАРАЧКАХ

Представитель АВТОВАЗа в рамках этой встречи подробно перечислил выгоды от кооперации бизнеса с автогигантом. В их числе названы низкая стоимость владения тольяттинскими ТС, значительные скидки при закупке крупных партий машин, сравнительно невысокая цена автомобилей, доступность их обслуживания, возможность оформления лизинга с выгодными условиями и т.д. Вышеперечисленные преимущества, несомненно, должны сделать сотрудничество с LADA привлекательным не только для крупных компаний, но также для малого и среднего бизнеса.

Естественно, что каждый продавец старается продемонстрировать товар лицом и максимально заинтересовать покупателя именно своим ассортиментом. Ну а если, паче чаяния, обнаружится какой-то брак или изъян в потребительских свойствах, то нужно ловким движением руки его прикрыть.

Фото globallookpress.com

Все аргументы, выдвинутые представителем Волжского завода, прозвучали весьма резонно и убедительно — спорить тут не о чем. Однако стоит заострить внимание не на том, что сказано, а на том, что было опущено. Главным образом, это касается двух обстоятельств. Ремонтопригодность и обилие сервисов — большой плюс. Но ненадежность, требующая более частого обращения к ремонтникам, во многом его девальвирует.

Комфортабельность и эргономичность водительского места, не говоря уж о местах пассажирских, также нельзя обойти молчанием: всему этому в изделиях АВТОВАЗа, да простят меня «ладоводы», от идеала — как до Пекина в известной позиции (если что — аллюзия на автопром Поднебесной получилась ненамеренно).

Неудивительно, что до сих пор таксопарки и каршеринговые компании выбирали на изрядно обедневшем российском авторынке не отечественные машины, а китайские, у которых тоже своих косяков навалом. Тем не менее, голосование рублем наглядно демонстрировало, что соотношение цены и качества у них все-таки выше.

КОМУ ВЫГОДНО?

Как учат нас древние, всегда полезно задаться вопросом: cui bono fuisset — кому это было бы выгодно? Речь идет все про тот же закон о такси, резко ужесточающий требования к автомобилям, допущенным к оказанию транспортных услуг. Есть ли вообще смысл ограничивать хозяйствующие субъекты в выборе нужных им инструментов, за исключением соображений безопасности?

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Инициаторами принятия закона декларировалось намерение заставить иностранных производителей строить в России заводы и повышать уровень локализации для того, чтобы иметь доступ к лакомому куску. Мне, как человеку простому, кажется все-таки, что куда более действенным на этом пути стало бы снятие бюрократических и квази-экономических барьеров (такой, понимаете ли, наивный эвфемизм).

Фактически же получается что? Отечественный автопроизводитель не может по разным причинам на равных бороться не только что с западным автопромом, куда включаем корейский и японский, а даже с китайским. Вместо стимула к развитию он получает от государства ценнейший подарок, причем — на халяву. Ему не надо расти над собой — конкурентов убирают административными рычагами.

Волжский автогигант прекрасно все понимает и публикует такого рода эдикт: «В текущем году только АВТОВАЗ планирует выпустить более 300 тыс. автомобилей, а производственный план на 2026 год может быть заранее увеличен вплоть до 500-600 тыс. автомобилей <...> АВТОВАЗ призвал участников таксомоторной отрасли по возможности оперативно систематизировать свои потребности в новых отечественных автомобилях для того, чтобы заранее внести этот объем в производственный план».

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.

Несите ваши денежки, иначе быть беде.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там,

И в полночь ваши денежки заройте в землю где...

Ну а дальше сами продолжите...