В 2026 году в России выделят на льготные автокредиты более 20 млрд рублей

В России планируют увеличить объемы финансирования программ поддержки спроса на автомобили в следующем году. Необходимые поправки ко второму чтению проекта бюджета подготовит Минпромторг.

Подробностями поделился глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, на сегодняшний день на льготное автокредитование заложено 20 млрд рублей, а на льготный лизинг — 17. Однако в министерстве считают, что таких сумм недостаточно, пишет ТАСС.

В текущем году Минпромторг увеличивал объем денежных вливаний по сравнению с 2024-м. В результате в первичной редакции законопроекта на будущий год есть некоторое снижение, исходя из текущих бюджетных возможностей, добавил г-н Алиханов.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года в нашей стране удалось реализовать более 82,4 тыс. машин благодаря программам стимулирования спроса. В общей сложности россияне получили скидку в размере около 24,5 млрд рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как автокредит под 0% вдруг превращается в заем под 40% годовых.