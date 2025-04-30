Горькая конфета под красивым фантиком: все о программе льготного автокредитования

Когда тебе обещают недорогую машину от государства, хочется верить в чудо, у которого даже название есть: льготный автокредит. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги — и по ним придется идти пешком, через дебри условий и горы бюрократии. В нюансах дисконта от чиновников разобрался портал «АвтоВзгляд».

Минпромторг бодро рапортует о том, что в 2025 году программа льготного автокредитования и лизинга продлена. Ее бюджет — 63 млрд рублей, из которых 36 млрд — на кредиты, остальное — на лизинг. Для сравнения: рынок автокредитования за 2024 год переваливал за 2,2 триллиона. То есть заявленная господдержка — это как слеза на горячем двигателе: испарится, прежде чем принесет хоть какую-то пользу покупателям.

На бумаге все выглядит нарядно: 20% скидка на покупку машины с ДВС (25% — для жителей Дальнего Востока), 35% — на электромобили. Реальность не так пафосна: вроде бумажные льготы блещут бриллиантами, но вот дилеры же держат оборону от покупателей похлеще пограничников, охраняя интересы банков, страховщиков и прочих счастливчиков, сидящих на финансовых потоках.

Тому, кто осмелится ввязаться в авантюру под кодовым названием «Льготное кредитование-2025», предстоит жесткий марафон с препятствиями, ведь подпадающая под нее машина (исключительно новая) обязана быть серьезно локализована в России и стоить не более 2 млн рублей. К тому же на данный момент воспользоваться льготой могут очень ограниченные категории граждан: участники СВО и члены их семей, медики, преподаватели, граждане с ограниченными возможностями.

Фото globallookpress.com

Но что в итоге даже они получат на старте? Не такой уж и большой выбор: LADA почти всех сортов (но без Aura) УАЗы, «Газели», «Москвичи», пару-тройку «электричек» и такого редкого зверя, как автомобили марки Amberauto. Хотели чего-то поинтереснее вроде Haval Jolion? Да, его — тоже можно.

Ну и, пожалуй, все. Выбор при покупке новых колес с помощью льготного кредита богат, как меню в позднесоветской столовке: суточные щи, размазня с котлетой и теплый разбавленный компот. Причем списки доступных моделей банки обновляют в стиле «утром — деньги, вечером — стулья». То есть сегодня модель — есть, завтра — нет. При этом по условиям программы финансовая организация не имеет права поднять процентную ставку выше ключевой ставки ЦБ + 5%.

На практике — это максимум около 26% годовых. Так что льготная субсидия большей частью уходит на покрытие процентов и обязательного полиса КАСКО. Плюс ОСАГО, плюс дополнительные комиссии — и вся красота быстро превращается в суровые будни.

Голод, в данном случае — банки, не тетка, пирожка не поднесет. Особенно когда речь идет о кредитах. Из явных плюсов программы — возможность погасить льготный автокредит досрочно без штрафов.

Глава ЦБ РФ не унывает. Фото globallookpress.com

Короче говоря, на бумаге все выглядит как подарок: скидка, поддержка, забота. На деле — спортивное ориентирование с завязанными глазами: соберите кипу документов, впишитесь в условия, прорвитесь через банки, страховщиков и дилеров, которые охраняют субсидии пуще своего кошелька...

И что получается на выходе? Что-то, что умеет передвигаться... иногда. За минусом нервов, потерянного времени, здоровья и здравого смысла. Все это — ради крохотной скидки, смешной даже по меркам продавцов сельской автолавки? Стоит ли этот марафон с препятствиями таких призов — решайте сами.