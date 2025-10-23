Раскрыты комплектации кроссовера Geely EX5 EM-i для России

Geely EX5 с припиской EM-i (Electric Motor Intelligence) получил продвинутую гибридную систему. Она обеспечивает переднеприводному паркетнику большой запас хода и максимальную эффективность. Россиянам предложат варианты исполнения Pro и Max, цены и сроки начала продаж пока держат в секрете.

В базе предусмотрена полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски. Для отделки салона применили экокожу и мягкий пластик, изначально центральный тасчкрин будет 15,4-дюймовым, а цифровая приборная панель — 10,2-дюймовой. Не будем забывать про полдюжины динамиков, климат-контроль, адаптивный «круиз» и заднюю камеру.

В рамках адаптации к российским условиям имеется зимний пакет: греются передние сиденья, руль, форсунки, наружные зеркала и ветровое стекло. Безопасность обеспечивают шесть «эйрбегов». Можно рассчитывать не только на ABS и ESС, но и системы предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, удержания в полосе.

Старшая комплектация отличается наличием 19-дюймовых колесных дисков и панорамной крышей с люком. Багажная дверь получает электропривод, как и передние кресла. Добавляются подогрев заднего дивана, передние парктроники и камеры кругового обзора, а также премиальная «музыка» Flyme Sound с дополнительным десятком динамиков и сабвуфером. Кроме того, можно рассчитывать на комплекс систем активной безопасности и помощи водителю ADAS.

